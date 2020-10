Médico condena a Trump por poner en riesgo a los oficiales que lo acompañaron durante desfile en hospital

Un médico asistente en el hospital Walter Reed dijo que el presidente Donald Trump puso a sus agentes del Servicio Secreto en riesgo durante una visita sorpresa a sus partidarios fuera del hospital.

“Ese SUV presidencial no es solo a prueba de balas, sino herméticamente sellado contra ataques químicos. El riesgo de transmisión COVID-19 en el interior es el más alto posible fuera de los procedimientos médicos. La irresponsabilidad es asombrosa. Me compadezco del Servicio Secreto obligado a tomar parte,” escribió el Dr. James P. Phillips en Twitter.

Trump se paseo frente a sus seguidores en las afueras del hospital en un desfile presidencial el domingo 4 de octubre. Sus partidarios se reunieron fuera del hospital después de que el presidente fuera admitido para recibir tratamiento por COVID-19 el sábado 3 de octubre.

Un médico asistente del Walter Reed dijo ‘esto es una locura’ sobre la visita de Trump a los partidarios

Phillips ha hablado abiertamente sobre el diagnóstico de COVID-19 de Trump, refiriéndose a los casos de coronavirus entre el presidente y su personal como un “evitables en un evento superesparcidor en la Casa Blanca”. Phillips es Jefe de Medicina de Desastres de la GWU Emergency Medicine, un médico asistente en el hospital Walter Reed, un colaborador de medios de comunicación y trabaja para COVID-19 Recovery Consultants, LLC, según su página de Twitter.

Escribió:

A medida que se rastrean más y más casos de este evento superesparcidor y evitable de la Casa Blanca, afectando a dos, y tal vez a las tres ramas del gobierno, la lección crítica sigue siendo clara. NO PODEMOS salir de esto con pruebas solamente. Las pruebas son herramientas útiles, pero ESTÁN LEJOS de ser perfectas, independientemente de la plataforma utilizada. Hay muchos falsos negativos, que pueden ser la causa de por qué la enfermedad está desenfrenada en el edificio más seguro del mundo y ha infectado a Trump, el POTUS. También hay falsos positivos, que resultan en 14 días de aislamiento, interrumpiendo vidas que cuestan a las empresas millones de dólares. Todavía no existe un protocolo validado para “volver a probar” una prueba positiva falsa. Así que la lección que hay que aprender es clara. Incluso la más alta seguridad más la mayor cadencia de pruebas más los fondos ilimitados no pueden protegerte del COVID 19. ¿Qué puede? Consejo de salud pública, humildad, confianza en la ciencia, auto-sacrificio, y velar por tu vecino.

También publicó una serie de tuits sobre el impulso presidencial de desfilar en las afueras del hospital Walter Reed y el nivel de actividad de Trump en Twitter.

“Sé que no es un indicador típico de enfermedad, pero me preocupa que el valor más elocuente de laboratorio que indica sobre la salud del Presidente es el número de tuits en las últimas 24 horas. Casi cero. No tiene precedentes, en particular cuando se acerca la elección. Ten cuidado con los mímicos de su personal”, escribió.

Después de la visita de Trump a los partidarios, Phillips escribió:

En estos tiempos inusuales, Twitter es el quinto signo vital, y quizás el más importante en este caso en particular. Ahora mismo, está en un nivel sin precedentes y críticamente bajo. Tal vez sea la señal más importante en lo que respecta a la salud del Presidente. Cada persona en el vehículo durante ese “viaje” presidencial completamente innecesario, justo ahora tiene que ser puesta en cuarentena durante 14 días. Podrían enfermarse. Pueden morir. Por puro teatro político. Ordenado por Trump, poniendo sus vidas en riesgo por teatro. Esto es una locura. Ese SUV presidencial no es sólo a prueba de balas, sino herméticamente sellado contra ataques químicos. El riesgo de transmisión COVID-19 en el interior es el más alto posible fuera de los procedimientos médicos. La irresponsabilidad es asombrosa. Me compadezco del Servicio Secreto obligado a tomar parte.

Trump realizó una visita sorpresa a sus seguidores en las afueras del Walter Reed y dijo que está aprendiendo sobre COVID-19 a través de su experiencia personal

Trump compartió un video en Twitter poco antes de su visita en auto diciendo que estaba planeando hacer una visita sorpresa a sus seguidores fuera del hospital.

“Quiero darles las gracias a todos: Las enfermeras, los médicos, todos aquí. También he llegado a conocer a algunos de los soldados y a los socorristas, y qué grupo”, dijo en el video.

“También creo que vamos a dar una pequeña sorpresa a algunos de los grandes patriotas que tenemos en la calle. Han estado allí por mucho tiempo y han conseguido banderas de Trump y aman a nuestro país”, continuó.

“Ha sido un viaje muy interesante”, Trump continuó diciendo. “Aprendí mucho sobre COVID. Aprendí yendo a la escuela. Esta es la verdadera escuela. No es la escuela de «leamos el libro». Y Lo entiendo. Y lo entiendo. Y es algo muy interesante.”

