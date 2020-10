Chris Christie es hospitalizado por COVID-19. ¿Cómo está el ex gobernador de Nueva Jersey?

El ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie está en el hospital luchando contra COVID-19. Christie está en un centro médico en Morristown, Nueva Jersey, según un tuit que envió.

Christie caracterizó el ingreso hospitalario como una “medida cautelar”.

“Esta tarde, en consulta con mis médicos, ingrese en el Centro médico de Morristown. Aunque me siento bien y solo tengo síntomas leves, debido a mi historia de asma decidimos que esta es una medida cautelar importante”, dijo Christie.

“Estoy agradecido por nuestros profesionales médicos y espero volver a casa pronto”. Christie está siendo acusado de hipocresía por algunos en Twitter ya que una vez dijo que la gente “tendría que” aceptar un alto número de muertes por COVID-19.

“Por supuesto, todos quieren salvar cada vida que puedan, pero la pregunta es, ¿hacia qué fin, en última instancia?” Christie dijo a CNN en mayo, según Newsweek. “Habrán maneras que podamos…esquivar y aceptar que habrán muertes, y habrán muertes sin importar qué?”

Christie está entre un número de republicanos que se han infectado con el COVID-19, incluyendo al presidente Donald Trump, su esposa Melania Trump, Kellyanne Conway, Hope Hicks y varios senadores estadounidenses.

Esto es lo que necesitas saber:

Christie tiene varios factores de riesgo conocidos

Además del asma, Christie tiene otro factor de riesgo que aumenta sus riesgos de una infección grave por COVID-19; ha luchado con la obesidad a lo largo de los años. The Hill informó que Christie “tiene sobrepeso, lo que lo pone en mayor riesgo de complicaciones con el virus”. Tiene 58 años.

Christie tuiteó anteriormente:

Acabo de recibir noticia de que soy positivo por COVID-19. Quiero dar las gracias a todos mis amigos y colegas que han llegado para preguntar cómo me sentía en el último día o dos. Hoy recibiré atención médica y mantendré informada a la gente necesaria sobre mi condición.

El 2 de octubre, él había escrito, “Quiero agradecer a todos los que han llamado y enviado mensajes en las últimas horas para preguntar por mi salud. Me siento bien y no tengo síntomas. La última vez que recibí una prueba para COVID fue el martes (salió negativa) y recibí otra prueba esta mañana. No hay resultados hasta mañana. Les informaré de los resultados de aquí.”

Christie estuvo en el anuncio de la nominada a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, que algunos han dicho pudo haber sido un evento superesparcidor

Amy Coney Barrett, candidata a la Corte Suprema, dio negativo por el virus COVID-19, pero varias personas que asistieron a su evento de nominación ahora tienen el virus, incluyendo Christie, el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y el presidente de la Universidad de Notre Dame, John Jenkins.

Utilizando el título “Rose Garden Massacre”, TMZ informó que el evento “fue la zona cero para lo que cada vez parece más fue un evento de COVID superesparcidor”.

Según TMZ, la lista de personas con COVID-19 que asistieron al evento también incluye al Senador Mike Lee, Senador Thom Tilis, Kellyanne Conway, y Hope Hicks. TMZ informó que “casi nadie llevaba máscaras o practicaron distanciamiento social”. The Guardian informó que al menos siete personas que asistieron al evento ahora tienen coronavirus. Los dos senadores, que están en el Comité Judicial del Senado que escuchará la nominación, no usaron máscaras en el evento, según The Guardian. Lee tiene “síntomas consistentes con alergias de larga tiempo” y Tilis no tiene síntomas.

Un periodista no nombrado en el evento del Jardín de las Rosas en la Casa Blanca, también tiene coronavirus, según ABC News.

No está claro cuándo dónde y de quién todas esas personas se contagiaron con COVID-19. Sin embargo, aumentó la preocupación de que el coronavirus se hubiera propagado en la conferencia de prensa, que se celebró el 25 de septiembre.

Christie también ayudó a Trump a prepararse para el debate, según un tuit anterior del presidente Trump.

