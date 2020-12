Segundo paquete de estímulo: Trump exige al Congreso que elimine elementos innecesarios

Aunque el presidente Donald Trump firmó un paquete de gastos gubernamentales y de alivio del coronavirus de $2.3 billones el domingo por la noche, evitando un cierre del gobierno en el último momento, prometió que su trabajo aún no ha terminado.

Trump firmó el acuerdo el 27 de diciembre, un día después de que millones de estadounidenses perdieran sus beneficios por desempleo relacionados con la pandemia. El nuevo paquete de estímulo restablecerá esos beneficios de desempleo mejorados, evitará los desalojos, proporcionará cheques de estímulo de $600, ofrecerá asistencia para el alquiler y ayudará a las pequeñas empresas que luchan por permanecer abiertas durante la pandemia, entre otras medidas, según Business Insider.

En un comunicado obtenido por CNN, Trump anunció que enviará una “versión revisada” del proyecto de ley al Congreso. La versión contará con un desglose artículo por artículo y una solicitud de rescisión formal insistiendo en que se eliminen de la factura los “artículos innecesarios”, continuó en el comunicado.

Trump says he signed covid relief package in a statement that includes the kind of lies we would hear in his photo ops. One of the glaring lies is that “the House and Senate have agreed to focus strongly on the very substantial voter fraud…” from the election. (Not true) pic.twitter.com/ppzauuvFmK

— Jim Acosta (@Acosta) December 28, 2020