Segundo paquete de estímulo: Préstamos estudiantiles reanudarán en febrero 2021

El alivio de préstamos estudiantiles no se extendió en el paquete de gastos gubernamentales y alivio del coronavirus de $2.3 billones firmado por el presidente Donald Trump el domingo por la noche.

Trump firmó el esperado acuerdo el domingo, 27 de diciembre, que restablece los beneficios de desempleo mejorados, evita los desalojos, proporciona cheques de estímulo de $600, ofrece asistencia para el alquiler y ayuda a las pequeñas empresas que luchan por permanecer abiertas durante la pandemia, entre otras cosas, informó CNBC.

Sin embargo, el paquete de $900 mil millones aprobado por el Congreso el 21 de diciembre no incluye la indulgencia adicional de préstamos estudiantiles para los prestatarios, continuó el medio.

I applaud the President’s decision to get billions of dollars of crucial COVID-19 relief out the door and into the hands of American families. I am glad the American people will receive this much-needed assistance as our nation continues battling this pandemic. My full statement: pic.twitter.com/YSPYsPu2ct

— Leader McConnell (@senatemajldr) December 28, 2020