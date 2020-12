Segundo cheque de estímulo: ¿Califican los estudiantes universitarios para cheques de $600?

Muchos estudiantes universitarios que figuran como adultos dependientes en las declaraciones de impuestos de sus padres se preguntan si calificarán para la segunda ronda de cheques de estímulo COVID-19.

La respuesta es no. Según CBS News, aunque hubo un debate sobre si agregar estudiantes universitarios (y otros dependientes adultos, como personas mayores), eso no se incluyó en el proyecto de ley de alivio de estímulo final. Los cheques podrían llegar a manos de estadounidenses tan pronto como la semana después de Navidad.

Algunos estudiantes universitarios calificarán para cheques de estímulo, pero solo si no se declaran como dependientes en las declaraciones de impuestos de sus padres.

Esto es lo que necesitas saber:

they left college students claimed as dependents out of the stimulus bill AGAIN pic.twitter.com/g687bAx3lr

La gente compartió memes en Twitter que mostraban su descontento porque los estudiantes universitarios volvían a quedar excluidos del proyecto.

Según CBS, el proyecto de ley otorga $600 a cada dependiente menor de 17 años. Eso significa que las personas que no recibirán los cheques incluyen algunos estudiantes de secundaria, así como dependientes adultos que son estudiantes universitarios.

En la anterior Ley CARES, los dependientes recibieron $500. Eso aumentó a $600 en la segunda ronda. La forma en que funcionaría es que, por ejemplo, si usted es una familia con dos padres y dos hijos, recibirá un cheque por $2,400: $600 por cada hijo y padre, siempre que los hijos sean menores de 17 años.

Muchos estudiantes universitarios se han visto muy afectados por la pandemia; a menudo son trabajadores de servicios que han perdido puestos de trabajo, además de acumular una gran cantidad de deudas.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el presidente Donald Trump, no han estado de acuerdo en mucho. Pero ahora Pelosi y el presidente están de acuerdo en que los cheques de estímulo de COVID-19 de $600 que el Congreso autorizó el 21 de diciembre deberían aumentarse a $2,000.

“Los republicanos se negaron repetidamente a decir qué cantidad quería el presidente para los cheques directos. Por fin, el presidente aceptó $2,000 – los demócratas están listos para llevar esto al piso esta semana por consentimiento unánime. ¡Vamos a hacerlo!” Pelosi tuiteó el 22 de diciembre.

Republicans repeatedly refused to say what amount the President wanted for direct checks. At last, the President has agreed to $2,000 — Democrats are ready to bring this to the Floor this week by unanimous consent. Let’s do it! https://t.co/Th4sztrpLV

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) December 23, 2020