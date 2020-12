Segundo cheque de estímulo: Trump exige al Congreso que aumente la cantidad de los cheques a $2,000

El presidente Donald Trump pidió al Congreso que aumente la cantidad de cheques de estímulo provistos en el paquete de estímulo de ayuda COVID-19 de $600 a $2,000.

Publicó un video en su cuenta de Twitter el martes 22 de diciembre, diciendo que el proyecto de ley de alivio del coronavirus debería enmendarse para aumentar el monto del cheque y “eliminar artículos innecesarios y derrochadores”.

El video se publicó dos días después de que el Congreso llegara a un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo, proporcionando un alivio de $908 mil millones. El paquete de ayuda económica incluye pagos directos de $600 a los estadounidenses y $300 en desempleo mejorado durante 10 semanas, según CBS News. Las personas que ganen menos de $75,000 por año o las parejas que ganen menos de $150,000 serán las únicas que recibirán los cheques de $600, informó el medio de comunicación. Las personas que ganen entre $75,000 y $100,000 recibirán pagos gradualmente más pequeños y las personas cuyos ingresos superen los $100,000 no recibirán un cheque de estímulo. Los hijos dependientes recibirán $600, según CBS News. Anteriormente recibieron $500.

Esto es lo que necesitas saber:

Trump says he wants Congress to amend the long-awaited COVID aid bill to remove certain items and raise stimulus checks to $2,000 https://t.co/T6E87ZZBEa https://t.co/T6E87ZZBEa

Trump calificó el paquete de estímulo económico de $900 mil millones como una “vergüenza” en un video publicado en su cuenta de Twitter, y dijo que los legisladores deberían hacer cambios en el paquete. Esto incluyó un aumento en los montos de los cheques que se enviarán a los estadounidenses. El tuit llegó menos de 24 horas después de que el Senado votara para aprobar el proyecto de ley.

“El proyecto de ley que ahora planean enviar de vuelta a mi escritorio es muy diferente de lo previsto”, dijo Trump en el video publicado en Twitter. “Realmente es una vergüenza”.

CNBC informó que se esperaba que Trump firmara la legislación, junto con un proyecto de ley de gastos de $1.4 billones para mantener abierto el gobierno. Trump no amenazó con vetar la legislación.

“Le estoy pidiendo al Congreso que enmiende este proyecto de ley y aumente los ridículamente bajos $600 a $2,000, o $4,000 para una pareja”, dijo en el video.

Moments after the White House announces pardons for former GOP lawmakers & people tied to Mueller probe, Trump says he doesn't want to sign the stimulus deal his staff said he would sign, demands stimulus checks be raised from $600 to $2k and claims he could stay in office. https://t.co/piNN4S0pz7

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) December 23, 2020