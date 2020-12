Cheque de Estímulo 2: El Congreso llegó a un acuerdo

El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, anunció que el Congreso ha llegado a un acuerdo sobre un segundo estímulo COVID-19 paquete de ayuda el domingo 20 de diciembre.

El domingo 20 de diciembre por la noche, McConnell y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre un paquete de estímulo de $908 billones . McConnell escribió en Twitter: “A medida que el pueblo estadounidense continúe luchando contra el coronavirus en esta temporada navideña, no estará solo. El Congreso acaba de llegar a un acuerdo. Pasaremos otro paquete de rescate lo antes posible. Mas ayuda está en camino”. El texto del proyecto de ley, incluidos los detalles, aún no se ha publicado.

America desperately needs #COVIDrelief.

This is an emergency bill:

Enhanced unemployment benefits

Survival checks

Relief to our schools, small biz, health care system

Vaccine funding

More

We need to get this done now.

And then we need to do even more under President Biden.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) December 20, 2020