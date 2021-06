[Video]: Trump arremete contra mujeres transgénero: ¿Qué dijo de atletas trans?

El fin de semana, el expresidente Trump reapareció en una entrevista por teléfono, en el programa de su amigo “Dick Morris Democracy”, de Newsmax TV, y además de criticar fuertemente al presidente Biden, a quien señaló de estar “destruyendo Estados Unidos”, el republicano hizo comentarios fuertes contra las mujeres transgénero que compiten en deportes.

En su conversación con Trump, que compartimos en este artículo, Dick Morris le preguntó al exmandatario su postura sobre el derecho de las mujeres transgénero a competir en la categoría femenina de deportes, lo que en algunos estados les ha valido acceder a becas estudiantiles, y el magnate se fue lanza en ristre.





Trump comenzó diciendo que apoyar ese tipo de derechos es “ridículo” y definió a las atletas transgénero como “hombres” que cambiaron de un momento a otro. Puedes ver toda la respuesta del expreisdente, a partir del minuto 2:10 del clip que incluimos en esta nota.

“Es loco, es muy injusto con las mujeres (que s epermita que las mujeres trans compitan contra ellas) y va a destruir los deportes de las mujeres, si no es que ya no los ha destruido”, dijo Trump. “Si miras a los estados, cada récord lo tiene una persona que hace poco era hombre. Si uno mira los récords de levantamiento de pesas, y los récords de campo y pista, las mujeres no van a ser capaces de competir”.

Trump se mostró contra el apoyo que la Administración Biden ha demostrado a que las mujeres transgénero compitan en categorías de deporte femeninas, pero Trump se mostró a favor de que las atletas trans compitan solamente con el género asignado al nacer.

“Es loco y eso va a destruir los deportes de las mujeres. ¿Quién va a competir así? Es muy ridículo. Ni siquiera puedo creer que tengamos una conversacion sobre este tema”, agregó el expresidente.

Pero los comentarios sobre las personas transgénero no terminaron allí.

El republicano fue también interrogado sobre si se opone a que en 22 estados del país el Medicaid permita usar recursos para cirugías de reasignación de género, incluso en menores de edad, y Trump dijo: “sí, absolutamente (me opongo). Jóvencitos que son muy jovenes… eso es ridículo”.

En la misma entrevista, Trump se fue contra el presidente Biden y lo tachó de incompetente.

“Todo lo que tenía que hacer era nada”, dijo Trump, asegurando que le dejó el país en buenas condiciones, pero que el mandatario no ha sabido hacer su trabajo. “No tendremos un país, están destruyendo nuestro país”.