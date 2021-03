Biden desestima influencia de Trump en vacunación COVID: ¿Necesita su ayuda?

El domingo pasado, el doctor Anthony Fauci, el experto epidemiólogo de la Casa Blanca, hizo un llamado al expresidente Donald Trump para que utilice el poder que tiene entre los republicanos de Estados Unidos que no quieren vacunarse, para convencerlos de que se pongan la vacuna contra el COVID-19 y ponerle freno a la pandemia. Pero el lunes, su jefe le quitó méritos a ese pedido.

Sin mencionar directamente que estaba refiriéndose al pedido que el Dr. Fauci le hizo a Trump, el presidente, Joe Biden le restó importancia a la influencia del exmandatario promotor de MAGA (Make America Great Again) y aseguró que no necesitan que se involucre en una campaña a favor de la vacunación.

Así lo reportó la agencia de noticias Reuters, donde se citó a Biden haciendo claridad sobre lo que realmente se necesita para convencer a personas escépticas de que se vacunen, antes que pretender que Trump les haga un pedido de manera directa.

Aunque es raro que el presidente Biden mencione el nombre de Trump en sus intervenciones, esta vez lo hizo, y desestimó un eventual rol del expresidente republicano en la campaña de inmunización.

“Lo hablé con mi equipo y dicen que lo que tiene más impacto que cualquier cosa que Trump le diga a la gente del MAGA es lo que dice el médico local, el predicador local, lo que dice la gente local en la comunidad”, aseguró Biden, advirtiendo que los líderes religiosos, los médicos y los líderes comunitarios tienen más efecto sobre la gente que Trump.

“Así que insto, insto a todos los médicos, ministros y sacerdotes locales a que hablen sobre por qué, por qué es importante ponérsela, recibir esa vacuna e incluso después de eso, hasta que todos estén vacunados para usar esta máscara”, agregó Biden.

La jefe de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki advirtió, que sin importar a qué partido pertenezcan los estadounidenses, la meta de la Administración Biden es que la mayor cantidad posible de personas que viven en Estados Unidos se vacunen.

“El objetivo del presidente es vacunar a todos los estadounidenses, no solo a los que votaron por él. Sabemos que tenemos que encontrarnos con todos donde están, y eso incluye a los conservadores, y asegurarnos de que haya mensajeros de confianza que lideren el camino en esos compromisos”, comentó la vocera de Biden, según Reuters.

La preocupación de muchos sectores, incluído el Dr. Fauci, es que entre los conservadores que apoyan a Trump, una amplia mayoría ha manifestado que no desea ponerse la vacuna contra el COVID-19.

Chris Wallace, presentador de “Fox News Sunday”, mencionó según CBS News, que el 49% de los hombres republicanos se mostraba con la negativa de aplicarse la inyección contra el COVID. Al tiempo que otra encuesta de CBS News, reveló que el 34% de los republicanos dijeron no tener intenciones de vacunarse.

