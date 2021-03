Biden presenta guía sobre alivios y cheques de estímulo: ¿Cómo recibir $5,600?

El jueves pasado, luego de una larga espera por parte de millones de estadounidenses, el Congreso, sin apoyo republicano, aprobó el nuevo paquete de ayudas por el COVID-19, por $1,900 billones de dólares, que incluye cheques de estímulo por $1,400 para personas que ganen menos de $80,000 al año, y parejas con ingresos conjuntos de $160,000.

Y entendiendo que el nuevo plan de ayuda ha generado muchas dudas entre el común de la gente, y que millones de familias alrededor del país quieren saber cuándo van a recibir sus cheques de estímulo y/o si califican para algún tipo de alivio, la Casa Blanca creó una guía de ayuda.

Así lo manifestó este lunes, el propio presidente Biden, quien recurrió a su cuenta de Twitter para presentar la guía de orientación sobre los alivios.

“La semana pasada, promulgué el Plan de Rescate Estadounidense y los pagos directos comenzaron a llegar a personas de todo el país. Sé que hay muchas preguntas sobre cómo recibir el suyo, así que armamos esta guía”, comentó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Last week, I signed the American Rescue Plan into law and direct payments have begun going out to folks across the country. I know there are a lot of questions about how to receive yours, so we put together this guide: https://t.co/p7m1hVmTCb

— President Biden (@POTUS) March 15, 2021