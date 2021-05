Trump reaparece y asegura que Biden está destruyendo a EE.UU: ¿Por qué? -[Video]

Desde que el presidente Joe Biden asumió el poder, uno de sus mayores críticos, como se esperaba que fuera, ha sido el expresidente Donald Trump. Y aunque el republicano no ha podido estar tan actvo en la plana nacional, debido al bloqueo que hicieron de sus redes sociales por incitar a la violencia y ofrecer constantemente falsa información, esta vez reapareció en una entrevista y desenfundó con toda su artillería, descalificando por completo la labor que Biden ha hecho desde la Casa Blanca.

El magnate inmobiliario hizo una aparición telefónica en el programa “Dick Morris Democracy” de Newsmax TV, y allí aseguró fuertemente que la Administración Biden y sus acciones sobre temas relacionados con la crisis migratoria en la frontera, China y Oriente medio, están “destruyendo nuestro país”.

Así lo reseñaron medios como el NY Post, que destacó las críticas mordaces de Trump.

“Todo lo que tenía que hacer era nada”, aseguró Trump el sábado en la entrevista, donde quiso desdibujar los avances que el nuevo gobierno ha logrado en varios asuntos, tratando de crear pánico entre sus oyentes. “No tendremos un país; están destruyendo nuestro país”, dijo el exmandatario en su entrevista.





Play



Trump comments on foreign policy Former President Donald Trump comments on America's relationship with Israel, trade, energy independence, China and North Korea. Via Newsmax's 'Dick Morris Democracy.' Watch Newsmax on Directv 349, Xfinity 1115, Dish 216, Spectrum (see channels), Cox, Optimum, U-Verse 1120, FiOS 615, Suddenlink, CenturyLink 1209, Mediacom 277, Fubo, Sling, WOW!, Armstrong, YouTube live stream, or the Newsmax… 2021-05-30T15:00:07Z

Trump, quien ha sido señalado por la actual Administración como el responsable del caso que actualmente hay en la frontera por aniquilar políticas migratorias que facilitaban los procesos para los inmigrantes que huyen d ela violencia en Centroamérica, se vanaglorió de su labor y mencionó que cuando le dejó el país a Biden, todo estaba en orden. También criticó las movidas del gobierno sobre acuerdos comerciales con Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) y China.

“Si él no hubiera hecho nada, ahora mismo tendríamos la frontera más fuerte de la historia”, agregó el creador del movimiento MAGA.





Play



Trump: I'm a big fan of the vaccine Trump: "I'm a big fan of the vaccine, I was the one that got it done in record time." – Via Newsmax's 'Dick Morris Democracy." Watch Newsmax on Directv 349, Xfinity 1115, Dish 216, Spectrum (see channels), Cox, Optimum, U-Verse 1120, FiOS 615, Suddenlink, CenturyLink 1209, Mediacom 277, Fubo, Sling, WOW!, Armstrong, YouTube live stream,… 2021-05-30T02:00:18Z

“Tenía todo arreglado con los otros países, ya sea Guatemala, Honduras, El Salvador, México… E incluso México, que se quedaran en México. En otras palabras, esta gente debería quedarse en México y no podrían entrar a nuestro país”, advirtió Trump, refiriéndose al plan que manejó de que quienes solicitaban asilo en EE.UU. desde la frontera debían permanecer en México, algo que Biden restauró para que se haga desde territorio estadounidense, como siempre ha sido el caso. “Y terminó con eso. Es una locura lo que hicieron”, agregó el exjefe de Gobierno, señalando que en su mandato hubo poca gente cruzando la frontera, poco tráfico de drogas y freno a trata de personas.





Play



Trump: People are angry at Fox Trump: "If you look at what Fox, how they did versus how they did in 2016, it was day and night, a big difference and people are very angry about it." – Via Newsmax's 'Dick Morris Democracy.' Watch Newsmax on Directv 349, Xfinity 1115, Dish 216, Spectrum (see channels), Cox, Optimum, U-Verse 1120, FiOS 615,… 2021-05-30T01:00:02Z

El expresidente cuestionó si la manera como Biden está manejando los asuntos migratorios en la frontera es un acto de hacer mal las cosas por no ser competentes o si en realidad e; nuevo gobierno defiende las fronteras abiertas, algo que Trump critica plenamente.

“La pregunta es: ¿lo hacen por incompetencia, lo que creo, o lo hacen porque realmente creen que las fronteras abiertas son buenas para este país? Lo cual no es así”, dijo el republicano siguendo con el que ha sido su discurso de que muchos de los inmigrantes que están llegando a Estados son criminales.

“Hicimos cosas que fueron increíbles, y miras lo que está sucediendo ahora. Y déjame decirte: están dejando que la gente de las cárceles. Están abriendo sus cárceles. Están entrando sus presos, sus asesinos, su droga adictos y traficantes de drogas, por cierto (…) Y los traficantes de personas están entrando. Los están dejando entrar. Quieren que entren. No los quieren en su país, así que dicen, ‘envíelos a los Estados Unidos’. Y los estamos aceptando, porque han abierto las fronteras, Dick”.

Trump tambien criticó el manejo de Biden a las relaciones con Corea del Norte, Israel, China y hasta el tema de las personas transgénero.