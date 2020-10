¿Cómo está Trump con los primeros síntomas del COVID-19?: El presidente publicó este video

El presidente Donald Trump publicó un video en Twitter en las horas posteriores a su diagnóstico de COVID-19 antes de irse al hospital Walter Reed, y dijo que él y la primera dama están “muy bien”.

Trump apareció con traje y corbata en la Oficina Oval para su anuncio el viernes 2 de octubre de 2020, menos de 24 horas después de que él y Melania Trump fueran diagnosticados con el coronavirus.

“Me voy al hospital Walter Reed. Creo que me está yendo muy bien, pero nos aseguraremos de que todo salga bien”, dijo Trump en el video.

Trump proporcionó una actualización sobre su estado de salud, a través de una cuenta en Twitter y agradeció a sus seguidores por el apoyo y la preocupación mostrada.

Trump publicó un video de 18 segundos en Twitter antes de salir de la Casa Blanca hacia el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en la noche del 2 de octubre. El video fue filmado frente a la chimenea en la Oficina Oval.

El mensaje de video fue el primer tuit de Trump desde que anunció que él y Melania dieron positivo por COVID-19, aproximadamente a la 1 a.m. del mismo día.

“Quiero agradecer a todos por el tremendo apoyo. Me voy al hospital Walter Reed. Creo que me está yendo muy bien, pero nos aseguraremos de que todo salga bien. La primera dama está muy bien”, dijo el republicano. “Así que muchas gracias. Los aprecio. Nunca lo olvidaré. Gracias”.

Se espera que el Presidente permanezca en Walter Reed durante unos días, informó The New York Times. Fue llevado al hospital en helicóptero por el Marine One, caminando por el césped de la Casa Blanca con una máscara. No hizo comentarios a los periodistas durante su caminata, pero hizo el gesto de que estaba bien.

Here's the video of Trump leaving the White House and boarding Marine One to head to Walter Reed hospital. He did not talk to reporters. pic.twitter.com/w31L1uSxSq

— Aaron Rupar (@atrupar) October 2, 2020