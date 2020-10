¿Trump inventó tener COVID-19?: En Twitter aseguran que es otra mentira del presidente

Algunas personas en Twitter están convencidas de que el diagnóstico de COVID-19 del presidente Donald Trump es un engaño, un invento y un intento por cambiar la narrativa después del controvertido debate del presidente, de cara a las elecciones, a solo unas semanas de distancia.

Sin embargo, no hay evidencia de que los rumores de engaño sean ciertos. La prueba que hemos recibido hasta ahora son un par de tweets del presidente y la primera dama, pero el médico del presidente también confirmó el diagnóstico, en un comunicado. Además, no tendría mucho sentido que Trump eligiera un escenario en el que estaría fuera de la campaña electoral en las semanas previas a las elecciones, ya que últimamente ha vuelto a realizar grandes manifestaciones.

Eso no ha impedido que la gente difunda la teoría del engaño del COVID-19 en las redes sociales.

I’m stating it now, my fear is that he doesn’t actually have Covid. And in two weeks he’s going to come out and say “See, it’s no big deal!!” Otherwise why would he tweet about it? So openly? — kurt braunohler (@kurtbraunohler) October 2, 2020

Kurt Braunohler escribió: “Lo digo ahora, mi temor es que él en realidad no tenga Covid. Y en dos semanas saldrá y dirá: “¡Miren, no es gran cosa!” De lo contrario, ¿por qué tuitearía al respecto? ¿Tan abiertamente?. Luego añadió: “Miren, no me alegra tener este pensamiento. Es solo que el hombre miente mucho y solo se preocupa por sí mismo. Odio que sea el primer lugar al que fue mi mente. Cuanto más lo pienso, más creo que probablemente él lo tiene. Pero ese fue mi miedo inicial. ¡LO DEJARÉ DE LADO!”.

Is there some Wag The Dog going on here? Trump awaiting test results after top aide he travelled with contracts COVID-19 https://t.co/hA9g02NBfa — Howard Atkinson (@HowardJames_) October 2, 2020

El autor Don Winslow escribió: “Solo diré esto… El momento de la prueba positiva de Trump es muy interesante y le resuelve una serie de problemas inmediatos”. Un hombre llamado Devin Jones respondió: “No tiene (COVID). Miente por millonésima vez. Quiere tres cosas: simpatía por tenerlo, salir del próximo debate por “cuarentena”, y cuando no tiene síntomas y se recupera al 100% puede decir que es 100% falso y/o no es grave. La gente deje de enamorarse de esto, por favor”.

🔴 Mira la lista de personas cercanas al presidente #Trump que se han contagiado de #COVID19 y las que han dado negativo a la prueba. 👉🏻 https://t.co/oBfBYf023P #TrumpCovid #coronavirus pic.twitter.com/x3XsT08c5O — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) October 2, 2020

“Esta noche, la primera dama y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS!”, escribió Trump.

I will just say this… The timing of Trump's positive test is very interesting and solves a number of immediate problems for him. — Don Winslow (@donwinslow) October 2, 2020

“Como muchos estadounidenses han hecho este año, el presidente y yo estamos en cuarentena en casa después de dar positivo por el COVID-19. Nos sentimos bien y he pospuesto todos los próximos compromisos. Por favor, asegúrese de mantenerse a salvo y todos superaremos esto juntos”, escribió la primera dama Melania Trump en Twitter.

The fact that we are arguing over whether the President is lying about having a disease that he calls a hoax and has killed over 200k people tells us all we need to know about this moment. — saira rao (@sairasameerarao) October 2, 2020

El médico del presidente, Sean Conley, escribió en un comunicado:

“El presidente y la primera dama se encuentran bien en este momento y planean quedarse en casa dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia. El equipo médico de la Casa Blanca y yo mantendremos una vigilancia atenta y agradezco el apoyo brindado por algunos de los mejores profesionales e instituciones médicas de nuestro país. Tengan la seguridad de que espero que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones, mientras se recupera, y los mantendré informados sobre cualquier nuevo desarrollo”.

What if this is a “Wag the Dog” ploy? When did Hope Hicks start working in the WH again? Could this all be a calculated deception? tRump is in massive trouble rn. This is where we are now. I’ve become a conspiracy theorist 🤣 — Suzanne Orban (@sjocello) October 2, 2020

Según CNN, Trump parecía estar bien cuando fue visto por última vez en público el jueves por la tarde.

Algunas personas mencionaron que el propio Trump alguna vez llamó al COVID-19 un “engaño”, pero otros dijeron que piensan que su diagnóstico de COVID-19 es una invención. Otros mencionaron la vieja afirmación de que el propio Trump alguna vez llamó al coronavirus una falsedad.

Trump dijo esto en un mitin de campaña:

“Ahora los demócratas están politizando el coronavirus. ¿Lo saben bien? Coronavirus. Lo están politizando. Hicimos uno de los grandes trabajos, dicen, “¿Cómo está el presidente Trump?”, “Oh, nada, nada”. No tienen ni idea, no tienen ni idea. Ni siquiera pueden contar sus votos en Iowa, ni siquiera pueden contar. No, no pueden. No pueden contar sus votos. Uno de los míos se me acercó y me dijo: ‘Sr. Presidente, intentaron vencerlo con (el tema de) Rusia, Rusia, Rusia”, dijo Trump, citando a su seguidor.

“‘Eso no funcionó muy bien. No pudieron hacerlo. Intentaron el engaño del juicio político. Esa fue una conversación perfecta. Intentaron cualquier cosa, lo intentaron una y otra vez, lo han estado haciendo desde que él entró’. Todo está cambiando, perdieron. Todo está girando, piénselo, piénselo. Y este es su nuevo engaño. Pero saben que hicimos algo que ha sido bastante sorprendente. Tenemos 15 personas en este enorme país y debido al hecho de que fuimos antes, fuimos antes, podríamos haber tenido mucho más que eso”.



Dumbass Trump supporters trying to figure out how trump got COVID-19 when it’s a hoax that the left created !! pic.twitter.com/HaXs0cicFy — Katie Bentson (@ktbentson) October 2, 2020

La noticia del diagnóstico se conoció en las primeras horas de la mañana del 2 de octubre y Melania Trump tuiteó que la pareja se sentía bien. Aquí hay algunos comentarios más de Twitter que teorizan que el COVID-19 de Trump es falso o un engaño.

@realDonaldTrump testing positive for COVID-19…🤔SUSPECT!!!! Convenient!!!! and…. Probably fake news! He’ll probably miraculously recover and use that as his next political strategy — Christine M Freeman (@ChristineMFreem) October 2, 2020

Fox News is discussing hydroxychlorquine. — Katy Tur (@KatyTurNBC) October 2, 2020

God bless the president and the first lady. If you pray, please pray for their speedy and complete recovery — and for everyone infected, everywhere. This virus is horrific and merciless — no one would wish its wrath on anyone. We must get its spread under control. Enough. — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) October 2, 2020

Trump tiene 74 años, lo que lo coloca en una categoría de mayor riesgo de coronavirus. Además, Trump pesó 244 libras en junio y mide 6 pies y 3 pulgadas de alto. Eso técnicamente lo clasifica como obeso, y la obesidad es un factor de riesgo de COVID-19. Melania Trump tiene 50 años.

