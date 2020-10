Así se burló Trump de Biden, antes de contagiarse de COVID-19, porque siempre usa máscara: [VIDEO]

El presidente Donald Trump se burló del candidato demócrata Joe Biden durante el debate presidencial que tuvo lugar a principios de esta semana y la burla fue por el uso de las máscaras faciales para ayudar a frenar la propagación del coronavirus. Dos días después, el presidente dio positivo al COVID-19.

Tras el debate del 29 de septiembre, que tuvo lugar en Cleveland, Ohio, Trump anunció en Twitter el 1 de octubre, que él y la primera dama dieron positivo por COVID-19. El mandatario agregó que comenzarán su proceso de cuarentena “inmediatamente”.

“Esta noche, la primera dama y yo dimos positivo por COVID-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Saldremos de esto JUNTOS!”, escribió Trump.

Biden también usó Twitter el viernes por la mañana para compartir que dio negativo en la prueba del virus, luego de la preocupación generalizada por su posible exposición durante el debate presidencial.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

“Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de COVID. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación”, tuiteó el candidato demócrata. “Espero que esto sirva de recordatorio: pónganse una máscara, manténgan la distancia social y lávense las manos”.

Durante el debate, que fue moderado por el presentador de Fox News, Chris Wallace, el presidente se burló de Biden por su uso frecuente de cubrirse la cara con tapabocas.



“No uso máscaras como él. Cada vez que lo ven, tiene una máscara puesta. Podría estar hablando a 200 pies de distancia y aparece con la máscara más grande que se haya visto”, dijo Trump sobre Biden.

Puedes ver el clip a continuación:

