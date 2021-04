Gemelos se suicidan por un pacto, pero antes matan a toda su familia: 6 muertos

Las autoridades de Texas investigan la muerte de seis integrantes de una misma familia, quienes fueron hallados sin vida en su casa este lunes 5 de abril. Las primeras versiones señalan que los autores del horrendo crimen fueron dos hermanos gemelos adolescentes, quienes habían pactado suicidarse, pero antes de consumar su plan, decidieron también matar a su otro hermano, sus padres y su abuela.

La noticia fue revelada por CBS Local, donde se aseguró que todas las víctimas murieron por herida de bala.

El citado medio informó que el terrible hallazgo ocurrió luego de que la policía realizara a la casa de la familia una inspección de bienestar, a eso de la 1 de la madrugada, en el 1500 de Pine Bluff Drive.

Las autoridades calificaron el crimen como un acto de homicidio-suicidio e identificaron a las 6 víctimas como los gemelos Farhan y Farbin Towhid de 19 años, su hermano mayor Tanvir, de 21 años, sus padres Iren y Towhidul Islam y su abuela Altafun Nessa, todos provenientes de Bangladesh.

La policía sustentó la hipotesis de que los hermanos gemelos se suicidaron tras matar al resto de los miembros de su hogar, a raíz de un mensaje que dejaron en Instagram y que sonaba a suicida.

The immediate family has been identified by a close family friend as 19 year old twins Farhan and Farbin Towhid, older brother 21 year old Tanvir Towhid and their parents – Iren and Towhidul Islam. The children’s grandmother is also a victim. pic.twitter.com/7eJ5MLhgbz — Erin Jones (@erinjonesnews) April 5, 2021

“Hola a todos. Me maté a mí mismo y a mi familia”, dijo uno de los jóvenes en su red social, donde confesó haber tenido una larga batalla contra la depresión desde que cursaba su noveno grado en la escuela.

Asimismo, Farhan Towhid reveló que en febrero pasado, su hermano, quien también padecía depresión le propuso ponerle fecha a sentirse bien, o de lo contrario, tomarían acciones.

“Si no podemos arreglar todo en un año, nos mataremos a nosotros mismos y a nuestra familia”, mencionó el joven en su misiva, según CBS Local, donde dieron más detalles de su pacto.

“El plan era simple. Conseguimos dos pistolas. Tomo una y disparo a mi hermano y a mi abuela, mientras mi hermano mata a nuestros padres con la otra. Luego nos eliminamos nosotros mismos”.

En la carta suicida Farhan agregó que su gemelo advirtió: “Si me matara solo a mí mismo, serían miserables… Amo a mi familia. Realmente la amo. Y es exactamente por eso que decidí matarlos”.

Según KXAS NBC 5, el sargento el sargento de policía Jon Felty dijo: “Al parecer, dos de los hijos adolescentes se pusieron de acuerdo para suicidarse juntos y además quisieron llevarse con ellos a todos los miembros de la familia”.

In Allen — six members of the same family are dead. Police say it’s the result of an apparent murder suicide.

This morning they responded to a welfare check at a home in the 1500 block of Pine Bluff Dr. around 1 AM. pic.twitter.com/wpAkc2BSHj — Erin Jones (@erinjonesnews) April 5, 2021

El periódico New York Post, también reseñó la historia y agregó que los dos hermanos gemelos estudiaban en UT Austin. Asimismo, destacaron que la abuela asesinada de los jóvenes se encontraba de visita en Estados Unidos, proveniente de Bangladesh y planeaba retornar el próximo mes.

Update from Allen PD: pic.twitter.com/DDxk8t5qco — Erin Jones (@erinjonesnews) April 5, 2021

