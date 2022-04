Tom Bergeron recuerda al recién fallecido Gilbert Gottfried

El actor y comediante Gilbert Gottfried murió el 12 de abril a los 67 años “después de una larga enfermedad”. Fue un invitado frecuente en Hollywood Squares a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000 y uno de los invitados favoritos de su presentador Tom Bergeron, quien recordó a su difunto amigo en Instagram.

Tom Bergeron dijo que Gilbert Gottfried era su invitado favorito

En su primera publicación sobre la muerte de Gottfried, el ex presentador de Dancing With the Stars simplemente escribió: “Sin palabras”, con un emoji de duelo. En una publicación de seguimiento, Bergeron recordó su tiempo en Hollywood Squares.

Bergeron escribió:

Cada vez que me preguntan quién fue mi invitado favorito durante mis años como anfitrión de “Hollywood Squares”, la respuesta es siempre la misma; @realgilbert. Haz clic en el enlace cerca de mi foto de perfil para ver un ejemplo de por qué… #RIP

Mira la secuencia a continuación:





Bergeron ha honrado a varios amigos que han muerto recientemente

En una publicación de Instagram, la familia de Gottfried anunció su muerte y escribió: “Estamos desconsolados de anunciar el fallecimiento de nuestro amado Gilbert Gottfried después de una larga enfermedad. Además de ser la voz más icónica de la comedia, Gilbert fue un maravilloso esposo, hermano, amigo y padre de sus dos hijos pequeños. Aunque hoy es un día triste para todos nosotros, sigan riéndose lo más fuerte posible en honor de Gilbert. Amor, la familia Gottfried”.

Glenn Schwartz, amigo y publicista de Gottfried desde hace mucho tiempo, le dijo a NBC News que la causa oficial de la muerte es la taquicardia ventricular recurrente debido a la distrofia miotónica tipo II. A Gottfriend le sobreviven su esposa Dara, su hija Lily, de 14 años, y su hijo Max, de 12.

Este es el tercer amigo cómico que pierde Bergeron en los últimos meses. En Twitter, escribió que estaba “desconsolado” por perder a Gottfried y agregó: “Demasiadas despedidas este año”. Era amigo cercano de Bob Saget, quien murió en enero de 2022. En ese momento.

También recordó a Betty White, quien murió en la víspera de Año Nuevo a la edad de 99 años.

Bergeron escribió que “nunca ha estado más orgulloso” que cuando honró a White en los Daytime Emmy Awards.

Dancing With the Stars regresa para la temporada 31 en el otoño de 2022 en Disney Plus.