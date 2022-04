Uno de los hijos de Robert Blake cree que su padre es un asesino

En 2019, en un episodio de ABC News 20/20 se entrevistó al actor Robert Blake, quien fue absuelto en 2001 del asesinato de su segunda esposa, Bonnie Lee Bakley.

El especial incluyó entrevistas con el abogado defensor de Blake, Thomas Mesereau, los actores Elliott Gould y Gavin MacLeod, y los amigos y familiares de Bonny.

Siga leyendo para descubrir lo que necesita saber sobre los niños y la familia de Blake.

1. Robert fue el décimo esposo de Bonnny Lee Bakley

En 1999, Blake conoció a Bonnie Lee Bakley. En ese momento, ya había estado casada con nueve hombres diferentes. En 2000, Blake y Bonnie se casaron.

El primer esposo de Bonnie fue su primo, Paul, con quien se casó a los 21 años. Juntos, la pareja tuvo dos hijos: un hijo llamado Glenn y una hija llamada Holly.

Holly testificó contra Blake en el juicio y subió al estrado para hablar sobre la relación problemática de Blake y Bonnie. Holly solo tenía 24 años en ese momento.

En agosto de 2019, Radar Online informó que Holly dijo: “Estoy aterrorizada por Robert Blake. ¡Porque SÉ que él fue el responsable de matar a mi madre!”

En 2015, Closer Weekly realizó una entrevista con Holly. Durante la entrevista, dijo: “Esperaba que fuera a prisión. Robert Blake arruinó mi vida”.

Robert Blake tiene tres hijos biológicos: Rose Lenore Sophia Blake, Denilah Blake y Noah Blake.

Denilah y Noah están con la esposa de Blake durante 20 años, Sondra Blake Kerr. Rose está con Bonnie Lee Bakley.

En 2015, The National Enquirer obtuvo fotos de Rose Blake, que puedes ver aquí.

Una fuente compartió con el medio en ese momento: “Ella es hermosa y súper agradable y es muy, muy divertida”.

Rose tenía solo 11 meses cuando su madre fue asesinada a tiros.

La hija de Robert Blake, Delinah, que trabaja como profesora de psicología, está casada con Gregg Hurwitz, autor de varias novelas.

Hurwitz también escribe guiones y produce. Su trabajo de guion incluye una adaptación cinematográfica de su libro Orphan X y una adaptación televisiva de Black Flags: The Rise of ISIS de Joby Warrick, junto con un guion para la película de 2017 The Book of Henry.

Juntos, él y Delinah tienen dos hijas.

En declaraciones a Vanity Fair, en 2005, Noah dijo sobre la situación de su padre: “No es culpa de nadie más que de él”. Cuando se le preguntó por qué no asistió al juicio, Noah dijo que no fue invitado.

En una entrevista en 2012, se le preguntó a Noah cómo se sentía acerca del juicio de su padre. Eludió la pregunta.

Noah ha aparecido en varias películas y series de televisión, incluidas Harry and the Hendersons, The Wonder Years, Married with Children. También ha aparecido en Teen Witch, Mystery Men y Piranhaconda.

5. Su primera esposa fue la actriz Sondra Kerr

Blake y la actriz Sondra Kerr se casaron en 1961. Se divorciaron en 1983.

Según un artículo de Associated Press de 2005, Kerr afirmó en el tribunal, mientras testificaba como parte de una demanda por homicidio culposo, que trató de matarla después de que la pareja se separara.

“Kerr, que estuvo casada con Blake durante más de 20 años, testificó que varias personas le dijeron a mediados de la década de 1970 que el actor contrató a alguien para matarla a ella y a su novio”. Según los informes, Blake tenía la intención de culpar de los asesinatos a los seguidores de Charles Manson, según Kerr.

A lo largo de su carrera, Kerr ha aparecido en programas de televisión como Days of Our Lives, ER, Dangerous Minds, Of Mice and Men y The Monkey Mission, entre otros.