Todd Chrisley: considera que su juicio por fraude de $30 millones fue injusto

La estrella de Chrisley Knows Best, Todd Chrisley, no va a caer sin pelear.

La estrella del reality presentó una moción para un nuevo juicio el 24 de agosto, alegando que el juicio por fraude de $30 millones, en el que él y su esposa Julie Chrisley fueron declarados culpables de todos los cargos de fraude bancario y evasión de impuestos, fue “fundamentalmente injusto”, según el tribunal en documentos obtenidos por Heavy.

El equipo legal de los Chrisley argumentó que la oficial de ingresos del IRS, Betty Carter, “mintió” acerca de que los Chrisley debían impuestos durante su testimonio.

“Ella sabía que no se debían impuestos”, alegó el equipo legal de Chrisley en su moción. “Este testimonio tuvo el efecto de pintar falsamente a los Chrisley como falsos, propensos a cometer otras formas de fraude y evadir los pagos de impuestos alegados en la acusación”.

El tribunal no respondió de inmediato a la solicitud de los Chrisley de un nuevo juicio.

Actualmente, están programados para ser sentenciados el 6 de octubre, donde se enfrentan a una pena que puede ir hasta los 30 años de prisión, según informó Deadline.

Los Chrisley mantienen su inocencia.

Los abogados de los Chrisley alegaron que se violaron sus derechos

Los abogados de las estrellas del reality show también argumentaron que hubo un allanamiento inconstitucional para obtener pruebas.

“El Tribunal admitió volúmenes sustanciales de evidencia en el juicio que se obtuvieron en violación de la Cuarta Enmienda, a pesar de que esta evidencia había sido suprimida bajo los fallos anteriores de este Tribunal, sin requerir que el gobierno demostrara en absoluto que la evidencia no debe ser excluida”, alegaron los abogados de Chrisley.

Los Chrisley quieren un nuevo juicio que contenga evidencia que haya sido “obtenida legalmente” y con “testigos que testifiquen con la verdad”, dice la moción.

Chrisley dice que no es perfecto

Chrisley aún mantiene su inocencia en el juicio por fraude, pero eso no significa que sea perfecto. El empresario, de 53 años, dijo que ha cometido algunos errores en el camino durante un episodio de su podcast, Chrisley Confessions.

“Hemos mostrado las imperfecciones”, dijo, según Us Weekly. “Amigos, no tengo vergüenza en eso. No puedes avergonzarme por nada de lo que está pasando en mi vida o en mi familia. Era mi manera de vivir. Fui yo quien tomó esa decisión, ya sea buena, mala o indiferente”.

Chrisley, un empresario que comenzó en bienes raíces, dijo que era más feliz antes de volverse rico.

“No me preocupaba de que alguien intentara robar nuestra riqueza, porque no teníamos mucho”, dijo refiriéndose a su dinero.

Según Celebrity Net Worth, Chrisley tiene un patrimonio neto de $ 1.5 millones, aunque ese número podría cambiar después de su condena.

En un episodio de julio de su podcast, Chrisley dijo que se convirtió en “esclavo” de ganar dinero.

“Te conviertes en un esclavo de las cosas que pensabas que te traerían paz”, dijo, según Us Weekly. “Así que me perdí en eso y durante toda mi vida porque creo que era demasiado ignorante”.

“Finalmente me di cuenta de que no estaba compitiendo contra todos los que me rodeaban. Estaba compitiendo conmigo mismo porque mi autoestima es baja”, agregó.