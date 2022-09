Drea, la ex esposa de R. Kelly que sufrió su abuso sexual: ¿dónde está actualmente?

¿Dónde está la ex esposa de R. Kelly, Drea, hoy? La ex esposa del cantante de R&B y abusador sexual no participó en Surviving R. Kelly Part II.

Drea participó en las primeras docuseries y presentó varias acusaciones de abuso contra su ex esposo. Sin embargo, se ha negado a participar en el seguimiento e incluso ha demandado a Lifetime por incluir su imagen en las promociones del seguimiento.

Esto es lo que necesita saber:

¿Por qué Drea no participó en Surviving R. Kelly, Part II?

En un comunicado, un representante de Drea explicó por qué se negó a participar en Surviving R. Kelly, Part II y por qué está demandando a Lifetime por la serie.

Según PEOPLE, el representante argumentó que la productora de la serie se había acercado a los “hijos, familiares directos y asociados de Drea, a pesar de su pedido de no hacerlo”, y que había carecido de “apoyo emocional y asistencia para la resolución de conflictos”.

Además, el representante de Drea explicó por qué ahora está demandando a Lifetime. El representante dijo en parte:

“Se está usando la imagen de Drea Kelly a pesar de sus firmes solicitudes y su negativa a participar en la segunda parte. La Sra. Kelly teme que pueda inducir a error al público haciéndoles creer que participó plenamente en la segunda parte. La historia y las acciones que tuvieron lugar antes, durante y después de la filmación del primer documental llevaron a la Sra. Kelly a negarse a participar más”.

En respuesta a las quejas de Drea, Brie Miranda Bryant, productora de la serie, dijo: “Espero que se sienta diferente después de verla”. Bryant agregó: “Las piezas que estaban en el tráiler son de su entrevista en la primera parte. Ella no estuvo en la segunda parte”.

Un representante de Lifetime también refutó la afirmación de Drea de que no había el apoyo necesario para los supervivientes que participaban en la serie. Ese representante señaló además que Drea “eligió no participar en muchas actividades que los supervivientes decidieron hacer y en las que los invitamos continuamente a participar” después de que se emitiera la serie.

El representante continuó: “Más recientemente, habíamos invitado a los demás supervivientes (así como a Drea, pero ella se negó) a asistir al evento The Wrap Women’s Event, donde se les rindió homenaje por compartir sus historias”.

Drea no es la única persona preocupada por las formas en que la productora está rodando la docuserie. Lisa Van Allen, otra superviviente que habló en la primera parte de Surviving R. Kelly, también ha alegado que Lifetime está retratando falsamente su participación en la segunda serie.

En una publicación de Instagram, Allen escribió:

Lifetime ha decidido incluirme en la promoción para su seguimiento a pesar de que respetuosamente RECHACÉ estar en la parte 2. No aprobé y desconocía cualquier uso de mi cara, nombre, material de archivo, imágenes fijas nuevas o antiguas de mi imagen para promocionar el programa o para estar en el programa. Así que usaron viejas imágenes mías. Esto es muy engañoso para los espectadores. Si soy parte de cualquier otro programa de televisión, documento… tendré cierto control creativo. Ya superé eso y me gané el derecho de tener el control de mi propio contenido. Me queda claro que lo único que les preocupa son las opiniones; carecen de integridad y lealtad. Surviving R.Kelly: Part 2 no está ayudando a las víctimas de abuso.

Drea ahora es instructora de baile y coreógrafa y vive en Atlanta

Es posible que Drea no haya participado en Surviving R. Kelly, Part II, pero claramente tiene muchos proyectos en su vida. Según su Instagram, trabaja como profesora de baile y coreógrafa.

Los hijos de Drea, Joann, Jay y Robert Jr. a menudo también aparecen en sus publicaciones en las redes sociales.