Thomas B. Galligan, el juez que dictó prisión para los Central Park Five: ¿qué fue de él?

El juez Thomas B. Galligan fue el juez del caso de la runner de Central Park y fue responsable de dictar los términos de la sentencia para cada uno de los Central Park Five. Su selección para el juicio fue controvertida. Su tiempo en el caso estuvo lleno de drama y peleas de gritos.

Galligan murió en 2015 a los 90 años. Su obituario dice:

El Honorable Thomas B. Galligan murió el 30 de julio de 2015 a la edad de 90 años. Hermano devoto de la fallecida Mary Galligan y la difunta hermana Rose Marie Galligan. Orgulloso veterano de la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Marina de los Estados Unidos. Exjuez del Tribunal Municipal de NYC, posteriormente fue nombrado juez del Tribunal Penal de la Ciudad de Nueva York en 1974 y posteriormente designado Juez en funciones del Tribunal Supremo del Estado en el condado de Nueva York durante 20 años. El juez Galligan era muy apreciado por sus colegas y muy querido por muchos familiares y amigos fieles.

Puede ver una foto de Galligan en este artículo archivado de The New York Daily News.

Esto es lo que necesita saber sobre Galligan:

Galligan fue seleccionado personalmente para el caso, lo que iba en contra del protocolo estándar

Aunque el protocolo estándar en el estado de Nueva York era que un juez fuera asignado al azar a un caso, Galligan fue seleccionado personalmente para el caso de la runner de Central Park por un administrador judicial, quien dijo que él era el juez más adecuado para este juicio. Según The New York Times en 1989, los abogados defensores de Central Park Five protestaron por esta decisión, diciendo que era intencionalmente perjudicial para sus clientes, dada la reputación de Galligan de dictar sentencias especialmente duras.

Colin Moore, el abogado defensor de Korey Wise (entonces Kharey Wise), dijo a la publicación en ese momento: “El juez Galligan tiene una imagen de ley y orden. No creo que nadie haya sido absuelto en su tribunal en los últimos dos años”. Moore incluso alegó que algunos prisioneros y oficiales penitenciarios se refirieron a Rikers Islands como Galligan Island, una broma cruel que se refiere a cuántos prisioneros envió Galligan a Rikers a lo largo de los años.

Un artículo archivado de UPI revela que uno de los abogados defensores de Central Park Five, Robert Burns, se peleó a gritos con Galligan cuando alegó que el caso estaba plagado de discriminación racial.

La discusión fue así:

“Hubo un caso por motivos raciales en Bensonhurst y en Howard Beach. Ninguno recibió el tipo de publicidad que recibió este caso”, dijo Burns, quien defiendía a Yusef Salaam, de 16 años. “¡Objeción!”, dijo la fiscal adjunta de distrito Elizabeth Lederer. “Aprobada. No haga declaraciones, sólo haga preguntas”, dijo el juez Thomas Galligan.

“¡Su señoría, es mi turno”, espetó Burns. “Quiero que se haga”, comenzó el juez. “Su señoría, no tuvo objeciones cuando la señorita Lederer hizo declaraciones sobre la ley”, se quejó Burns. “Yo sostuve la objeción, si recuerdas. Soy el juez aquí. No hagas discursos. Sólo haz preguntas”, lo amonestó Galligan. “Me estoy preparando para hacer las preguntas”, comentó Burns, dándole la espalda al juez y mirando al jurado.

Galligan impuso la máxima sentencia posible a los Central Park Five

Durante su sentencia, Galligan declaró que los Central Park Five habían convertido Central Park en una “cámara de tortura”, según The Los Angeles Times, y sentenció a tres de los Central Park Five a la pena máxima, que iba de 5 a 10 años de prisión.

Galligan dijo que los acusados ​​no habían mostrado “ningún remordimiento” durante el juicio, y agregó que los ciudadanos de la ciudad tenían derecho a “libertad para caminar y estar seguros en sus hogares”.

En un momento, dijo Galligan, “Central Park fue convertido en una cámara de tortura por merodeadores sin sentido que buscaban emociones”.

En respuesta, tres de los cinco de los Central Park Five (Yusef Salaam, Raymond Santana y Antron McCray) dieron breves declaraciones sobre ellos mismos. Salaam dijo en parte: “Dije la verdad. Creo que mi deuda con la sociedad ha sido pagada. Esta es mi deuda por ser un hombre negro”.

Santana dijo: “Todos saben que soy inocente de este crimen”.

McCray dio las gracias a su familia y dijo: “Lo lograré”.