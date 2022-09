Amanda Mackey, directora de casting de Star Trek, muere a los 70 años

La veterana directora de casting Amanda Mackey, que trabajó en dos largometrajes de Star Trek, falleció a los 70 años, según The Hollywood Reporter. El periódico señaló que Mackey murió el sábado 27 de agosto de 2022 en un hospital de Brooklyn, Nueva York, tras tener que luchar contra un síndrome mielodisplásico, una forma de cáncer de la sangre.

Las películas de Mackey, según Internet Movie Database, incluían películas y programas de televisión como Remo Williams: The Adventure Begins (1985, con la participación de Joel Gray), The Hunt for Red October (1990), Funny About Love (1990, dirigida por Leonard Nimoy), Patriot Games (1992), A League of Their Own (1993, con Lori Petty y Anne Ramsay), la nominada al Oscar a la Mejor Película The Fugitive (1993), When a Man Loves a Woman (1994), Murder at 1600 (1997), Ronin (1998), A Perfect Murder (1998), Snow Dogs (2002, que contó con la participación de Nichelle Nichols), The Cooler (2003), Holes (2003), United 93 (2006), Smokin’ Aces (2006, con Chris Pine y Joseph Ruskin), 27 Dresses (2008) y The Proposal (2009).

El primer trabajo de casting de Star Trek de Mackey fue The Voyage Home en 1986

Los créditos adicionales incluyen Hell on Wheels (2011-2016, protagonizada por Colm Meaney y Anson Mount), Olympus Has Fallen (2013) y Bad Moms (2016) y su secuela de 2017, así como la aclamada miniserie adaptación de The Normal Heart de Larry Kramer, por la que compartió una nominación al premio Emmy con su socia comercial de toda la vida, Cathy Sandrich Gelfond. Los próximos proyectos, que se lanzarán póstumamente, incluyen About My Father, que coprotagoniza Kim Cattrall, y Starbright, que presenta a John Rhys-Davies.

Los dos créditos de Mackey en Star Trek fueron Star Trek IV: The Voyage Home (1986) y Star Trek Nemesis (2002). El elenco adicional clave para The Voyage Home incluyó a Catherine Hicks, Robert Ellenstein, Brock Peters y John Schuck, mientras que Nemesis contó con Tom Hardy, Ron Perlman y Dina Meyer. Nemesis fue dirigida por Stuart Baird, con quien había trabajado anteriormente en Executive Decision (1996).

Según The Hollywood Reporter, Mackey comenzó como agente en J. Michael Bloom antes de cambiarse al casting cuando se desempeñó como asistente del icono de casting Marion Dougherty en The World According to Garp (1982). Gelfond, en una declaración proporcionada a The Hollywood Reporter, describió a Mackey como “una amiga y campeona inquebrantable en una época en la que las mujeres no apoyaban tanto a otras mujeres como lo hacen ahora. Ella creyó en mí, me animó y me dio una carrera. Era la hermana que nunca tuve y cambió mi vida de innumerables formas”.

El segundo trabajo de casting de Star Trek de Mackey fue en Nemesis

Más recientemente, Mackey estuvo en los programas Sleepy Hollow y A Million Little Things. Sleepy Hollow contó con Alex Kurtzman (actual director de toda la televisión de Star Trek) y Roberto Orci entre sus cocreadores y productores ejecutivos, y coprotagonizó con John Noble, quien actualmente da voz a The Diviner en Star Trek: Prodigy.

Según Deadline, la Casting Society honró a Mackey con los premios Artios por A League of Their Own y Smokin’ Aces (2006), entre 15 nominaciones en su carrera. “Estamos desconsolados al enterarnos del fallecimiento de la directora de casting Amanda Mackey”, dijo la Casting Society en un comunicado. “Ella fue una inspiración para muchos en nuestro campo. Todos en la CSA enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos”.

A Mackey, señaló The Hollywood Reporter, le sobreviven sus hijas Nicola y Emma, ​​​​quienes emitieron la siguiente declaración para Deadline: “Aquellos que la conocieron estarán de acuerdo: Amanda Mackey era única. Nuestra madre era hermosa, poderosa y siempre defendió lo que creía. Le aterrorizaba hablar en público, pero podía mirarte a la cara. Era dinámica y muy divertida. Ella nos hizo las mujeres que somos hoy. Ella nos enseñó a ser fuertes, feministas y buscadoras de la verdad. La extrañaremos cada segundo de cada día por el resto de nuestras vidas, pero llevaremos su sabia voz y amor en nuestros corazones para siempre”.