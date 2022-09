Yusef Salaam, uno de los Central Park Five injustamente encarcelados: ¿dónde está?

Yusef Salaam es uno de los Central Park Five. Tenía 15 años cuando fue arrestado en 1989 en relación con la violación de Trisha Meili, conocida entonces como la runner de Central Park. Salam fue condenado por la violación de Meili, junto con Korey Wise, Antron McCray, Raymond Santana y Kevin Richardson. Salaam fue juzgado como menor y condenado por violación y agresión. Fue condenado a una pena que iba cinco a diez años de prisión. Fue liberado de prisión después de siete años.

En 2002, Matías Reyes, un violador en serie, admitió su culpabilidad y una prueba de ADN exoneró a los cinco hombres.

Después de la exoneración de los cinco hombres, la ciudad de Nueva York acordó pagarles un monto de $41 millones, que era aproximadamente un millón por cada uno de los años que pasaron en prisión. Según la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, Salaam recibió $ 7,125 millones de ese acuerdo. When They See Us, una serie de cuatro partes en Netflix dirigida por Ava DuVernay, explora el famoso y desgarrador caso.

Esto es lo que necesita saber sobre dónde está Salaam ahora:

Yusef Salaam es ahora un orador motivacional y padre de 10 niños

Según su sitio, Yusef Salaam, de 45 años, ahora es un orador motivacional en su propia empresa, Yusef Speaks. También es padre de diez niños.

La biografía de Salaam para su sitio de conferencias dice en parte:

Desde su liberación hace más de 20 años, Yusef se ha convertido en un hombre de familia, padre, poeta, activista y orador inspirador. Se ha comprometido a defender y educar a las personas sobre los problemas de encarcelamiento masivo, brutalidad y mala conducta policial, confesiones falsas, ética y prejuicios de la prensa, raza y ley, y las disparidades en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos, especialmente para los jóvenes negros.

El web también señala la cantidad de premios y reconocimientos que ha recibido, incluido un premio a la trayectoria del presidente Obama en 2016 y un Doctorado honorario en Humanidades de Ungido por God Ministries Alliance & Seminary en 2014.

A principios de mayo de 2019, Salaam dijo a CBS que su experiencia durante el juicio y estar en prisión es algo en lo que piensa a diario. Él dijo: “Lo pienso todos los días. Constantemente… Probablemente es mi segundo o tercer pensamiento todos los días”.

Para The New York Times, Salaam dijo:

Sabía lo grande que sería esta serie. Y supe lo pequeña que se había vuelto nuestra historia. Digo eso porque cuando fuimos declarados inocentes, no hubo un tsunami de medios que siguió de la misma manera el caso que ese tsunami en las primeras semanas cuando pensaron que éramos culpables. El sistema de justicia penal dice que eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad. Pero si eres negro o moreno, eres culpable y tienes que probar que eres inocente. Y creo que esa es la diferencia: esas dos Américas de las que se habla mucho. Hay tantos componentes que te decepcionan.

Salaam sigue siendo muy crítico con Trump por cómo los trató

Salaam también se ha convertido en alguien crítico contra Donald Trump, cuya condena de los Central Park Five siguió siendo crítica en 2016, durante su campaña presidencial. En una entrevista con Jacobin en 2016, Salaam dijo:

Lo peor de todo es que hay infalibilidad para una persona como Donald Trump, ¿sabes lo que digo? Tuvo que disculparse por estos comentarios que hizo sobre esas jóvenes, ¡pero él ya tenía 60 años en ese momento! Es un hombre adulto. Se demostró quién es realmente. Luego trata de tratarlo como “bromas de vestuario”. Sin embargo, la mayoría de las personas que pasan el rato en los vestidores no hablan así. No hablan de agredir sexualmente a las mujeres y pensar que está bien, ¿sabes? Esa es una manera muy, muy enferma de comportarse.

Salaam también reconoció el lado positivo de su trauma: ahora tiene una plataforma para denunciar la injusticia. Él le dijo a la revista: “Cada vez que veo las injusticias que ocurren en todo el país, me alegra que a veces la gente retuitee lo que digo. Eso es algo poderoso”.