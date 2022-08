Trump insinuó en los años 80 que los Central Park Five debían recibir la pena de muerte

El presidente Donald Trump se ha enfrentado regularmente a críticas por su tratamiento de los Central Park Five, comenzando con una campaña publicitaria de 85.000 dólares para traer de vuelta la pena de muerte en 1989.

Los Central Park Five, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron McCray, Yusef Salaam y Korey Wise, eran adolescentes menores de 18 años cuando fueron declarados culpables de violar a la runner de Central Park, Trisha Meili. En 2002, fueron exonerados después de que Matías Reyes confesara haber violado a Meili, lo que fue confirmado por pruebas de ADN. La ciudad de Nueva York otorgó a los hombres $41 millones en 2014, después de que algunos de los hombres inicialmente demandaran a la ciudad por cómo manejó el caso.

El caso ha llamado la atención sobre el sistema judicial en múltiples películas y documentales, incluida la galardonada serie When They See Us y el premiado documental de 2012 The Central Park Five. ABC 20/20 está examinando el caso en un nuevo episodio que se transmitió el 21 de agosto de 2020.

Esto es lo que Trump ha dicho sobre Central Park Five a lo largo de los años:

1. Donald Trump pagó $ 85,000 en 1989 para imprimir un anuncio de página completa llamando a restablecer la pena de muerte en Nueva York

La campaña publicitaria de $ 85,000 de Donald Trump que pedía restablecer la pena de muerte en 1989 se hizo notoria a la luz del caso Central Park Five. Trump hizo referencia al caso en el anuncio, pero no pidió específicamente que se ejecutara a los involucrados en el caso, diciendo que “cuando matan, deben ser ejecutados por sus crímenes”. El anuncio se colocó en cuatro periódicos de Nueva York, incluidos The New York Times, The Daily News, The New York Post y New York Newsday el 1 de mayo de 1989, menos de dos semanas después de la brutal violación y agresión de Trisha Meili el 19 de abril de 1989. En ese momento, Trump era un empresario inmobiliario en ascenso. Puedes leer el texto completo del anuncio aquí.

El anuncio de Trump adoptó una postura dura sobre el crimen y respaldó el poder policial, diciendo que las fuerzas policiales no deberían verse paralizadas por afirmaciones de brutalidad policial. Dijo que la ciudad de Nueva York carecía de seguridad a medida que aumentaban las tasas de criminalidad.

“Muchas familias neoyorquinas –blancas, negras, hispanas y asiáticas– han tenido que renunciar al placer de un paseo tranquilo por el parque al atardecer, la visita del sábado al parque infantil con sus familias, el paseo en bicicleta al amanecer, o simplemente sentarse en sus escalinatas, entregados como rehenes a un mundo gobernado por la ley de las calles, mientras bandas errantes de criminales salvajes deambulan por nuestros vecindarios, dispensando su propia marca viscosa de odio retorcido a quienquiera que encuentren”, decía el anuncio.

“Deberían ser obligados a sufrir y, cuando maten, deberían ser ejecutados por sus crímenes. Deben servir como ejemplos de sus crímenes”, continuó diciendo Trump en el anuncio. “Deben servir de ejemplo para que otros piensen mucho antes de cometer un delito o un acto de violencia”.

2. Trump defendió su anuncio semanas después y dijo: “Tal vez el odio es lo que necesitamos”

Larry King de CNN entrevistó a Trump sobre su anuncio llamando a traer de vuelta la pena de muerte el 17 de mayo de 1989. King dijo que “el lector casual” encontraría el anuncio “perspicaz”.

“No veo nada perspicaz”, respondió Trump. “Estoy firmemente a favor de la pena de muerte. También estoy a favor de traer de vuelta fuerzas policiales que puedan hacer algo en lugar de simplemente dar la espalda porque todo abogado de calidad que representa a personas que están en problemas dijo que lo primero que hacen es comenzar a gritar ‘brutalidad policial’”.

Habló de un caso separado de violación y asalto que ocurrió en Brooklyn, y dijo que un reportero le preguntó si tenía compasión por el asaltante.

“Dije: ‘Por supuesto que odio a estas personas y odiemos a estas personas porque tal vez el odio es lo que necesitamos si vamos a hacer algo'”, dijo.

King respondió: “Obviamente”, y preguntó si Trump estaba prejuzgando a los adolescentes en lugar de dejar que los tribunales decidieran quién era culpable.

Trump respondió que si los adolescentes eran declarados culpables y si la mujer moría, deberían ser ejecutados.

Puedes ver la entrevista de Trump con King aquí.

3. Trump dijo que “Hay personas en ambos lados” cuando se le preguntó si se disculparía con los Central Park Five en 2019

Un reportero le preguntó a Donald Trump si se disculparía con los Central Park Five en junio de 2019, poco después del lanzamiento de la serie de Netflix When They See Us, una dramatización del caso de los Central Park Five. Vea cómo Trump responde la pregunta aquí.

“¿Por qué planteas esa pregunta ahora? Es un momento interesante para mencionarlo”, dijo Trump. “Tienes personas en ambos lados de eso. Admitieron su culpabilidad”.

4. Trump escribió en Twitter sobre los Central Park Five en 2013, antes de convertirse en presidente

Tras el lanzamiento del documental The Central Park Five y mientras estaba pendiente una demanda contra la ciudad de Nueva York, Trump recurrió a Twitter para expresar sus opiniones sobre el caso. Los Central Park Five habían sido exonerados de sus crímenes en 2002.

“El documental de Central Park Five fue una basura unilateral que no explicaba los horribles crímenes de estos jóvenes mientras estaban en el parque”, escribió Trump en Twitter el 24 de abril de 2013.

En un tuit del 5 de junio de 2013, escribió sobre los Central Park Five en Twitter y dijo: “¡Sí, pregúntame por los atracadores!”.

En un tuit del 29 de junio de 2013, escribió: “¿Cómo crees que los Central Park Five eran inocentes? Inocentes de ¿cuántas personas asaltaron?”.

En un tuit del 22 de junio de 2014, refiriéndose a un acuerdo con la ciudad de Nueva York, Trump escribió en Twitter: “¿Cuánto dinero obtienen los abogados de los Central Park Five de los 40 millones de dólares, o les paga la ciudad (o ambos)?”

5. Trump escribió un artículo de opinión en el Daily News en 2014 diciendo: “Conformarse no significa inocencia”

Donald Trump escribió un artículo de opinión publicado en el Daily News el 21 de junio de 2014, discutiendo el acuerdo en el caso de Central Park Five.

“Mi opinión sobre el arreglo del caso Central Park es que es una vergüenza. Un detective cercano al caso, y que lo ha seguido desde 1989, lo llama ‘el atraco del siglo’”, escribió. “Conformarse no significa inocencia, pero indica incompetencia en varios niveles. Este caso no ha estado inactivo y muchas personas han preguntado por qué se tardó tanto en llegar a un acuerdo. Es política en su forma más baja. ¿Qué pasa con las otras personas que fueron atacadas esa noche, además de la runner?”

Continuó diciendo que se gastó demasiado dinero en el caso y que se manejó mal con información filtrada a los medios.

“Cuarenta millones de dólares es mucho dinero para que paguen los contribuyentes de Nueva York cuando ya somos la ciudad y el estado con los impuestos más altos del país. Los destinatarios deben estar riéndose a carcajadas de la estupidez de la ciudad. Habla con los detectives del caso e intenta escuchar los hechos. Estos jóvenes no tienen exactamente el pasado de unos ángeles”, escribió Trump. Espero que no sea demasiado tarde para continuar luchando y que este desafortunado evento no tenga un episodio repetido en el corto plazo, o nunca”.