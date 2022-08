Kathy Scruggs, la reportera cuya vida cambió con los atentados de Atlanta 96

Kathy Scruggs fue la reportera del periódico Atlanta Journal-Constitution cuyo reportaje sobre el atentado con bomba en los Juegos Olímpicos de Atlanta fue extremadamente controvertido. Fue Scruggs quien identificó públicamente por primera vez al guardia de seguridad Richard Jewell como sospechoso del FBI en el atentado, lo que provocó la destrucción de la reputación del héroe y el acoso de los medios.

Resultó, por supuesto, que Jewell no era el atacante. Ese era Eric Rudolph, quien luego fue capturado después de una larga persecución. El caso fue el tema de una película de Clint Eastwood. En Manhunt: Deadly Games de Netflix, que originalmente se emitió en CBS, también se habló del tema.

“Richard Jewell fue un héroe, pero la búsqueda del FBI para atrapar a un atacante en serie lo vilipendió”, se lee en la sinopsis.

¿Qué pasó con la verdadera Kathy Scruggs? Carla Gugino la interpreta en Manhunt: Deadly Games y Olivia Wilde la interpreta en la película de Eastwood.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Scruggs? ¿Cómo murió ella? Murió muy trágicamente.

Esto es lo que necesita saber:

El informe del forense revela que Scruggs murió de una sobredosis de drogas

El informe del forense muestra que no está claro si Scruggs al final si ella se quitó la vida a propósito.

Heavy.com obtuvo el informe del forense, que revela que Scruggs murió de una sobredosis de drogas, específicamente “toxicidad aguda por morfina”. Contrariamente a algunos otros informes de noticias, el forense no pudo determinar si fue un accidente o un suicidio.

“Kathleen Scruggs murió como resultado de una toxicidad aguda por morfina”, dice el informe. “Las pruebas toxicológicas del líquido torácico revelaron un nivel potencialmente letal de morfina. También estaban presentes en el líquido torácico paroxetina, mirtazapina y alcohol etílico. Todo el alcohol etílico puede haber sido producido por el proceso de descomposición post mortem. Los hallazgos en la autopsia incluyeron aterosclerosis severa de la arteria coronaria (obstrucción de los vasos sanguíneos que suministran sangre al corazón), lo que puede haber contribuido a la muerte… No se identificaron lesiones traumáticas agudas”.

El informe concluye: “No está claro si la sobredosis de la droga que provocó la toxicidad aguda de la morfina fue suicida o accidental. Por lo tanto, la forma de la muerte figura como indeterminada”.

Kathy Scruggs murió el 2 de septiembre de 2001, a los 42 años, en el condado de Cherokee, Georgia. Está enterrada en el cementerio de Oconee Hill en Athens, Georgia.

El hermano de Scruggs le dijo a AJC que estaba tomando medicamentos para una variedad de problemas, incluida la enfermedad de Crohn. “Su corazón no pudo más. Era simplemente una vida dura”, dijo su hermano a la publicación. Lewis Scruggs agregó: “Su elección de novios no fue buena. Gastó todo el dinero que tenía y más y cayó en las profundidades de la depresión. La palabra ‘filtro’ no estaba en su cuerpo. Amaba a Kathy, pero estaba loca”.

La oficina del forense del condado de Cherokee proporcionó a Heavy.com el informe oficial de la División de Ciencias Forenses, Oficina de Investigación de Georgia, sobre la autopsia y la muerte de Kathleen Scruggs. “La fallecida era una mujer blanca de 42 años que, según los informes, fue encontrada muerta en su residencia en estado de descomposición”, se lee.

La autopsia se realizó el 3 de septiembre de 2001. Los elementos presentes con el cuerpo fueron un control remoto de televisión, una sábana, una frazada y un edredón. Scruggs vestía una “camiseta gris de manga corta con la inscripción verde ‘ATLANTA MOTOR SPEEDWAY'” y unas bragas.

Presentó rigor mortis leve. Las arterias coronarias mostraban “aterosclerosis de moderada a severa”.

Este fue parte de su informe tras su muerte:

Muestras toxicológicas del líquido torácico

Morfina más alta que el calibrador más alto de 0,6 mg/L

Paroxetina inferior al calibrador más bajo de 0,25 mg/L

Mirtazapina presente (no cuantificada)

Alcohol Etílico 0.037 gramos por 100 ML

Arterioesclerosis coronaria grave

Enterostomía

Descomposición post mortem moderada

Sin lesiones traumáticas identificadas

Scruggs sufrió por sus publicaciones hasta su último aliento

Antiguos amigos describieron el costo emocional que su noticia tuvo en Scruggs después de que se revelara que Jewell era el hombre equivocado.

“Ella nunca estuvo en paz o tranquila con esta historia. La persiguió hasta su último aliento”, dijo el ex compañero de trabajo Tony Kiss a su viejo periódico en un reportaje sobre ella. “La aplastó como un insecto en la acera”.

Otro amigo le dijo a AJC: “Su alma se había ido. Estaba vacía”.

Scruggs “parecía haber muerto en paz mientras dormía”, escribió Doug Monroe en un artículo de 2003 en Atlanta Magazine.

Jewell demandó por difamación y llegó a un acuerdo con algunas organizaciones de noticias, pero no con Scruggs, que luchó contra los reclamos hasta el final. Más tarde, un tribunal de apelaciones se puso del lado del periódico y descubrió que las historias de Scruggs informaron correctamente lde o que se sabía en ese momento: que, en ese momento, Jewell estaba bajo investigación del FBI en el ataque. Un tribunal de apelaciones dictaminó que las informaciones sobre Richard Jewell eran “sustancialmente ciertas en el momento en que se publicaron”. Sin embargo, eso no facilitó las cosas para Scruggs, ya que estaba muy asociada con el interés de los medios contra Jewell. Según AJC, “su estrés por el caso contribuyó a que su salud se deteriorara”.

Al final, sólo su perro estuvo a su lado cuando falleció.

Según Doug Monroe.com, “el estrés de la demanda por difamación afectó terriblemente a Scruggs a lo largo de los años. No fue a la cárcel por negarse a identificar a su fuente, pero fue arrestada dos veces en Buckhead por cargos relacionados con la intoxicación. Una amiga cree que le dieron droga para violarla en una cita en uno de los incidentes.

Después de eso, escribió Monroe, quien trabajó con Scruggs, “la salud de Scruggs se deterioró horriblemente. Fue hospitalizada y no pudo mover las piernas por un breve tiempo. Tuvo una cirugía intestinal… Estaba tratando de mejorar. También estaba estresada por problemas financieros a medida que aumentaban sus facturas médicas. Se sintió tratada como una paria en la sala de redacción y se quejó de que ya no tenía escritorio”.

El obituario de Scruggs en The Atlanta Journal-Constitution explicó que ella había “sufrido una variedad de problemas de salud durante el último año”.

Quienes la conocieron fueron entrevistados por el Atlanta Journal-Constitution para equilibrar la representación cinematográfica de Eastwood.

“Ella era una reportera muy apta”, dijo el abogado y amigo de la familia Edward Tolley a AJC.