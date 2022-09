Kevin Richardson es uno de los Central Park Five. Tenía 14 años cuando fue arrestado en 1989 por la violación de Trisha Meili, conocida entonces como la runner de Central Park. Richardson fue condenado por la violación de Meili, junto con Korey Wise, Yusef Salaam, Antron McCray y Raymond Santana. Terminó pasando siete años en prisión por el delito, condenado por tentativa de asesinato, violación, sodomía y robo.

En 2002, Richardson y los demás fueron exonerados por completo de las condenas en su contra, después de que Matías Reyes, un violador en serie, admitiera haber cometido el crimen. Posteriormente, una prueba de ADN demostró que Reyes había estado en la escena del crimen.

Después de la exoneración de los cinco hombres, la ciudad de Nueva York acordó pagarles un monto de $41 millones, que era aproximadamente un millón por cada uno de los años que pasaron en prisión. Según la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, Richardson debía recibir $ 7.125 millones de ese acuerdo. When They See Us, una serie de cuatro partes en Netflix dirigida por Ava DuVernay, explora el famoso y desgarrador caso.

Esto es lo que necesita saber sobre dónde está Richardson ahora:

Kevin Richardson vive en Nueva Jersey y es activista por la reforma de la justicia penal

Según The Innocence Project, Kevin Richardson, de 47 años, ahora vive en Nueva Jersey con su esposa e hijos. Ha trabajado con Santana y Salaam en el pasado para impulsar los esfuerzos de reforma de la justicia penal en la ciudad de Nueva York a lo largo de los años.

Richardson ha respaldado completamente la precisión con la que cuenta los hechos When They See Us, diciendo en una entrevista previa al estreno del programa de Netflix: “Con esta serie ves todo lo que pasamos y ves cómo transcurrió nuestra vida desde 1989 hasta 2012″.

Play

Video Video related to kevin richardson, uno de los central park five injustamente encarcelados: ¿dónde está? 2022-08-31T22:55:26-04:00

En el video de arriba, que fue tomado en 2017, Richardson, Santana y Salaam dieron una charla en el Fashion Institute of Technology para hablar sobre su experiencia y su lucha por la reforma.

Richardson explicó que, pese a su exoneración, el mal ya estaba hecho

Richardson tenía sólo 14 años cuando fue arrestado y pasó siete años en prisión. A The New York Times le dijo:

“La gente podría pensar que estoy bien porque obtuvimos el acuerdo. Eso no borra el tiempo que estuve en prisión. Siempre decimos que tenemos cicatrices invisibles que nadie ve. Y no importa cómo lo cubras, la costra seguirá desprendiéndose”.

Agregó: “El acuerdo realmente no significó nada. Sólo fue para decirle a la gente lo que defendíamos desde el principio. Eso es todo lo que queríamos”.

Richardson explicó además que pensó que la serie podría tener un mensaje positivo, a pesar de todo el dolor sufrido. Él dijo: