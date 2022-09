Asante McGee, una superviviente del abusador sexual R. Kelly: ¿dónde está?

Asante McGee es una autoproclamada superviviente de R. Kelly, defensora de otros supervivientes de abuso sexual y ejecutiva de negocios, según su Instagram. Habló sobre el presunto abuso que sufrió a manos de Kelly en Surviving R. Kelly, Part I en enero de 2019.

Desde que se emitió el programa, McGee continuó de gira, contando su historia en programas de entrevistas como The Dr. Oz Show. McGee se describe a sí misma como una “madre, autora, defensora, oradora y propietaria de un negocio”. Publicó su libro, No Longer Trapped in the Closet: the Asante McGee Story, el 21 de noviembre de 2019.

Puede obtener más información sobre la historia de McGee con Kelly aquí. Esto es lo que necesita saber sobre la vida de McGee:

McGee siguió de gira, escribiendo artículos de opinión y más

Después de la emisión de Surviving R. Kelly, McGee continuó difundiendo la verdad de su propia historia, escribiendo artículos de opinión y apareciendo en programas de entrevistas. En marzo de 2019, escribió un artículo para NBC News en el que decía: “La gente sigue diciendo: ‘Oh, nunca permitiría que un hombre me hiciera esto. Nunca haría esto, nunca haría eso. Nunca sabes lo que permitirías hasta que te pones en esa situación’”.

Agregó: “Cuando dejé a mi ex esposo, me prometí a mí misma que nunca permitiría que otro hombre abusara de mí o me maltratara, y terminé con R. Kelly, en la misma situación que me prometí evitar”.

En diciembre 2019, McGee dijo en Instagram a sus 17.000 seguidores. “Siempre habrá desafíos, obstáculos y condiciones no muy buenas”, escribió. “¿Y qué? Empieza ahora. Con cada paso que des, te volverás más y más fuerte, más y más hábil, más y más seguro de ti mismo y más y más exitoso”.

McGee estuvo satisfecha con la producción del documental Surviving R. Kelly

Aunque algunos otros supervivientes de R. Kelly, como su ex esposa Drea Kelly, han declarado su descontento con la forma en que se produjo Surviving R. Kelly, McGee le dijo a la BBC que no se arrepentía, unas semanas después de que la serie se emitiera por primera vez.

Ella dijo: