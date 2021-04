Otro tiroteo masivo en una tienda en Texas: ¿Cuántas víctimas hay?

Hay informes de un tiroteo masivo registrado en Bryan, Texas, en un negocio llamado Kent Moore Cabinets.

Según KBTX-TV, la policía confirmó que varias personas recibieron disparos durante el incidente que tuvo lugar este 8 de abril de 2021, pero aún no está claro cuántas personas han muerto.

El sospechoso no ha sido capturado y se está desarrollando una “búsqueda activa” para encontrarlo. El nombre y el motivo del sospechoso aún no se han revelado. WLNS-TV informó que hasta seis personas pueden haber resultado heridas.

Es el último tiroteo masivo en una nación que apenas se está recuperando de los tiroteos en el área de Atlanta y Colorado. “El Departamento de Policía de Bryan y los paramédicos locales respondieron a un tiroteo en 350 Stone City Dr. Los oficiales en la escena encontraron varias víctimas. Todas las víctimas fueron trasladadas a hospitales locales. El sospechoso sigue prófugo. Esta es todavía una investigación activa”, escribió la policía de Bryan en Twitter.

Esto es lo que necesita saber:

From BISD: Jane Long School will not be releasing students right now due to the shooting incident nearby on Stone City Drive. 3:06pm pic.twitter.com/tFIRP3SwEt

— Rusty Surette (@KBTXRusty) April 8, 2021