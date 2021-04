Brenda Delgado: ¿dónde está hoy la mujer que encargó matar a Kendra Hatcher?

Brenda Delgado contrató a dos cómplices para matar a Kendra Hatcher, la nueva novia de su exnovio, el 2 de septiembre de 2015, dijeron los investigadores. Delgado, una estudiante de higienista dental, y su novio, el Dr. Ricardo “Ricky” Paniagua, se separaron a principios de 2015 y Paniagua le dijo a Delgado unos meses después que había comenzado una nueva relación, informó Texas Monthly.

Luego, Delgado orquestó el asesinato de la nueva novia de Paniagua, Hatcher, y reclutó a Kristopher Love y Crystal Cortes para llevar a cabo su plan, según NBC News. Delgado le dijo a Love que tenía conexiones con el cártel, una afirmación sin fundamento, y dijo que le daría una mezcla de drogas y dinero para matar a Hatcher.

Love y Cortes siguieron a Hatcher al estacionamiento de su edificio de apartamentos, donde Love se acercó al dentista mientras salía de su auto y le disparó en la cabeza, según Texas Monthly.

Después de que se cometiera el asesinato, Delgado huyó de Estados Unidos hacia México, donde vivió durante meses hasta su arresto y extradición a Dallas el 6 de octubre de 2016, según el FBI. ¿Dónde está Brenda Delgado hoy? ¿Está ella en la cárcel?

Brenda Delgado GUILTY of capital murder in murder of Kendra Hatcher. Unanimous verdict @FOX4 pic.twitter.com/5SzqOvJxiI

— Lynnanne Nguyen (@LynnanneFOX4) June 7, 2019