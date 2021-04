Midwin Charles: muere famosa analista de la CNN a los 47 años

Midwin Charles, la analista de la CNN y MSNBC, murió a los 47 años. Los tributos fluyeron para Charles de colegas, fanáticos y seres queridos desconsolados, y Joy Reid de MSNBC se declaró “simplemente aturdida”.

“Midwin, querido corazón, eras un espíritu brillante y un alma hermosa. Fuiste una bendición. Estoy simplemente aturdida y lo he estado desde que me enteré de esto hoy. Bendiciones para tu mamá y tu familia. A todos, por favor vivan cada momento como si fuera el último, y aprecien de verdad a sus amigos”, escribió Reid.

La trágica noticia fue confirmada por la familia de Charles.

No se reveló la causa de la muerte. Charles vivía en Brooklyn, Nueva York, según los registros online. El 19 de marzo, Charles publicó en Instagram que no se sentía bien, aunque no especificó la causa.

La siguiente publicación en la página de Instagram de Charles fue una declaración de su familia anunciando su muerte. Colegas y amigos indicaron en múltiples publicaciones que la muerte fue repentina y sorprendente para ellos.

Esto es lo que necesita saber:

1. La familia de Charles escribió: “La extrañaremos toda la vida”

La familia de Charles publicó una declaración en su página de Twitter que decía:

“Es con un corazón profundamente apesadumbrado y la más profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento prematuro de nuestra amada Midwin Charles. Muchos la conocían como comentarista en televisión, pero para nosotros era una devota hija, hermana, tía, sobrina y prima. Nuestras vidas han cambiado para siempre y la extrañaremos toda la vida. La familia les agradece de antemano su amor y sus oraciones. Por favor, permita que la familia tenga tiempo para llorar su muerte”.

Estaba firmado en nombre de “La familia de Midwin Charles”.

El último tuit de Midwin Charles llegó el 24 de marzo. Antes de ese día, publicaba muchas veces al día, pero los tuits se detuvieron abruptamente en esa fecha. Su último tuit fue una publicación sobre el sospechoso del tiroteo en una tienda de comestibles en Colorado. Su penúltimo tweet fue un retweet de la advertencia de un hombre de que se avecinaba una segunda ola de COVID-19. También retuiteó publicaciones sobre el acceso a la vacuna COVID-19, el racismo y los problemas de armas recientemente.

El 19 de marzo, escribió: “Cuando vea a un abogado negro hoy, debe saber cuántos obstáculos, juicios, tribulaciones tuvo que superar en el pasado para que ese abogado negro llegara a ser quién es hoy”. A principios de mes, escribió: “Los asesinatos policiales de personas negras inocentes cuestan a las ciudades y municipios millones. ¿Pero adivinen quién paga? Tú, el contribuyente”. El 1 de marzo, escribió sobre la vacunación contra el COVID-19 y escribió: “Me acabo de vacunar (califiqué debido a mi asma) en un centro de FEMA. El proceso fue organizado, eficiente y todos fueron amables y estaban de buen humor. ¡Hagámoslo!”

Como se señaló, la causa de la muerte no se ha revelado y no está clara.

2. Los seres queridos publicaron tributos en las redes sociales

Rest In Power Midwin Charles. I’m absolutely stunned by the tragic news of her passing. So terribly sad. 💔 pic.twitter.com/yISpU7q9VF — Michael Skolnik (@MichaelSkolnik) April 7, 2021

Los tributos fluyeron para Midwin Charles.

S. Anne Marie, ex compañera de clase de la facultad de derecho, escribió en Facebook: “Midwin era de verdad. Ella era auténtica. Nunca se anduvo con rodeos. Y no importa lo lejos que llegó. Nunca cambió. Ella siempre fue la misma Midwin para mí. La misma persona que conocí en el pasillo de la facultad de derecho que me saludó como si ya me conociera y anunció ‘Hola, soy Midwin Charles'”.

Ella agregó: “Perderla tan pronto es devastador y duele muchísimo. Pero su vida se medirá en sus contribuciones a la justicia social y la ley, y esas son inmensas. Puede que haya sido corta en años, tenía 47 años, pero su impacto fue de gran alcance. Llevaré su espíritu conmigo a donde quiera que vaya y siempre la recordaré diciendo “el pastel tiene que hornearse”, lo que significa que el trabajo debe hacerse y hay que apresurarse. Y ella siempre fue la trabajadora más dura. Siempre estaba preparada”.

“Una fuerza feroz de mujer”, dijo Stephanie Ruhle sobre Charles en MSNBC, diciendo que su “vida extraordinaria” fue “demasiado corta”.

S.E. Cupp escribió: “Esto es impactante, desgarrador. Una gran pérdida para todos nosotros, especialmente para las mujeres por las que luchó incansablemente. Estoy sin palabras.”

Sophia Nelson escribió: “Estoy sentada aquí en estado de shock. @MidwinCharles fue verdaderamente auténtica, amable, inteligente y siempre servicial con sus hermanas. 47. Era más joven que yo. ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Estaba enferma? Esto es difícil de aceptar. Mi corazón está con su mamá y su familia. Muy triste.”

El autor Pat G’Orge-Walker escribió en Facebook: “Me siento como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El fallecimiento de Midwin Charles me hace llorar. Hemos perdido a una valiente soldado de la verdad y una ávida luchadora por la justicia. Qué persona tan amable, brillante y encantadora. RIP Midwin. Mis oraciones también son para su amada madre.”

3. Charles era abogada

Según su página de LinkedIn, Charles era una “abogada experimentado con un historial demostrado en la industria de servicios legales. Experta en Oratoria, Televisión, Locutora de Radio, Manejo de Crisis, Juicios Civiles y Defensa Criminal.”

Fue directora general de Midwin Charles & Associates LLC durante 14 años, lo que definió como un “bufete de abogados que ofrece servicios completos en defensa penal, litigios comerciales y civiles”.

Fue colaboradora de la revista Essence Magazine durante más de cinco años y presentadora invitada de un programa de asuntos públicos en la 107.5 WBLS llamado “Express Yourself” durante más de 10 años.

4. Charles fue analista legal frecuente en la televisión por cable

A tribute to legal analyst and a dear friend of the show @MidwinCharles, who recently passed away. @MSNBC pic.twitter.com/H2pLAcXBk3 — Stephanie Ruhle Reports (@RuhleOnMSNBC) April 7, 2021

La mayoría de la gente la conocía como analista legal de televisión.

“Proporcioné comentarios legales, sociales y de la cultura pop con regularidad en CNN, HLN, MSNBC, truTV, 107.5 WBLS, The FOX Business Network y WPIX. Los programas de CNN incluyen Anderson Cooper 360, Out Front con Erin Burnett, Early Start, News Hour. Los programas de HLN incluyen a Nancy Grace, Showbiz Tonight, Jane Valez-Mitchell, The Joy Behar Show y Prime News”, explica su página de LinkedIn.

También se clasificó a sí misma como proveedora de “comentarios y análisis legales para la cobertura de juicios penales en vivo” para la CNN.

5. Charles se graduó de la American University, donde trabajó en la revista Law Review

R.I.P. Midwin Charles Absolutely devastating. 49 years young. A black woman who was a real force. Not just on television but in the real world. Fought the good fight, an incredible role model, and just watch how Midwin did her thing. Crushing. pic.twitter.com/cZNrIYPH2u — Don Lewis (@DonLew87) April 7, 2021

Se licenció en derecho por la American University, donde fue editora de artículos de la revista Law Review. Tenía una licenciatura de la Universidad de Syracuse en relaciones internacionales y estudios afroamericanos. También pasó un semestre en Zimbabwe.

Charles trabajó anteriormente como asociada senior de litigios para otro bufete de abogados, fue investigadora en Harvard La School y asistente legal del juez Eric L. Clay, según su página de LinkedIn.