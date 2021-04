Dr. Ricky Paniagua: ¿dónde está hoy el ex novio de la asesinada Kendra Hatcher?

Kendra Hatcher fue asesinada a tiros el 2 de septiembre de 2015, y los detectives pronto comenzaron a investigar un complot de asesinato a sueldo que involucraba a Brenda Delgado, la ex novia del nuevo novio de Hatcher. Los investigadores dijeron que Delgado estaba celosa de que su ex, el Dr. Ricardo “Ricky” Paniagua, comenzara a salir con Hatcher unos meses después de su ruptura, informó Texas Monthly.

Hatcher y Paniagua planeaban irse de vacaciones a México el 3 de septiembre, y Paniagua estaba en el apartamento de Hatcher cuando fue asesinada a tiros en el estacionamiento, informó Dallas Morning News. Según el medio, Paniagua se enteró de la muerte de su novia por un empleado del vestíbulo en el edificio.

Si bien Delgado fue condenada por homicidio por su papel crucial en la muerte de Hatcher, muchos se preguntan dónde está Paniagua hoy.

💔 Kendra Hatcher & Ricky Paniagua were the perfect couple, and this drove ex-girlfriend Brenda Delgado crazy. She was so obsessed about winning Ricky back that she

orchestrated a murder for hire plot to kill Kendra.

