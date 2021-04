Instagram y Facebook no han funcionado esta tarde: ¿cuál ha sido el problema?

Facebook e Instagram dejaron de funcionar el jueves por la tarde y los usuarios recurrieron a Twitter para expresar sus quejas.

Un usuario escribió en Twitter: “¡Facebook caído, Instagram caído, Twitter está a punto de encenderse!”

Otro usuario escribió: “¿Soy yo o Facebook está caído?”

Aquellos que intentaron actualizar su feed en Instagram notaron que la parte inferior de la pantalla decía: “No se pudo actualizar el feed”. Y al iniciar sesión en Facebook, los usuarios recibían un mensaje que decía: “Lo siento, algo salió mal. Estamos trabajando para que esto se arregle tan pronto como nos sea posible.”

La página oficial de Twitter de Facebook ya ha confirmado el problema y han destacado que el servicio ya ha vuelto a la normalidad.

And we’re back! Earlier today, a configuration change caused Facebook services to be unavailable to some people. Since then, we have quickly investigated and resolved the issue.

— Facebook (@Facebook) April 8, 2021