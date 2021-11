Vehículo embiste multitud durante desfile navideño en Waukesha [VIDEOS]

La policía de Waukesha, Wisconsin, dice que “están teniendo una emergencia con una escena que se desarrolla” en respuesta a los informes, de varias personas allí, de un automóvil que atravesaba el desfile navideño de la ciudad y disparos. Un oficial dijo que había hasta 40 personas heridas o muertas en el escáner. Los residentes locales le dijeron a Heavy que sus seres queridos estaban atrincherados en las tiendas después de que un vehículo atravesara la multitud con alguien disparando desde él. Informaron de muchas personas tendidas en el suelo, heridas o muertas.

Los residentes locales le dijeron a Heavy que sus seres queridos estaban atrincherados en las tiendas después de que un vehículo atravesara la multitud con alguien disparando desde él. Informaron de muchas personas tendidas en el suelo, heridas o muertas.

El hijo de un hombre casi fue atropellado por el camión, y le dio a Heavy este relato extremadamente gráfico e inquietante:

“Acabamos de escuchar gritos en la ruta del desfile y miramos, y el jeep o SUV rojo pasó a toda velocidad”, dijo Michael Hurst, un carpintero de Waukesha cuyo hijo casi es atropellado por el camión, a Heavy en una entrevista telefónica. “Saqué a mi hijo. Probablemente lo echaron de menos por alrededor de un pie. Había un niño pequeño a nuestro lado al que le pegaron. Vi cadáveres. La cantidad de gente que va a morir por esto, podría ser incluso peor que el tiroteo de Las Vegas. Tienen una cuadra entera de Main Street que son víctimas. Oímos que había tiradores activos. No sabemos de dónde vino eso o si eso es cierto. La policía me metió en un edificio y me dijo que me quedara allí, que entre allí, hay tiradores activos. Un oficial nos dijo que detuvieron a los tiradores activos. Mi hijo estaba en esa calle agarrando caramelos”.

Añadió: “En ese momento pensé solo en agarrar a mi hijo ya mi familia y ponerlos en la acera. Fue 100% intencional”. Él cree que el camión atravesó el desfile durante aproximadamente una milla. “Vi a un niño ser golpeado. Seguía vivo. Tenía mucho dolor. Estoy bastante seguro de que se iba a romper las piernas. Vi a otro tipo que estaba tirado en la calle. Te garantizo que estaba muerto. Había unas 20 ambulancias entrando y saliendo. Parecía una zona de guerra ahí abajo”.

La camioneta abandonada fue ubicada más tarde por agentes de policía en un camino de entrada, según el audio del escáner. Un oficial dijo en la radio de la policía que una bala alcanzó el parabrisas, pero no había evidencia de que alguien dentro del vehículo hubiera sido alcanzado.

Una mujer escribió Heavy, “(Un pariente) vive en Waukesha, un tipo negro con rastas llamó a su puerta poco después del incidente en el desfile. Ella no lo dejó entrar y él procedió a cruzar la calle tratando de irrumpir en un edificio. Mi hija llamó al 911 con una descripción y dijeron que creían que él estaba conduciendo la camioneta que chocó contra toda la gente “. La policía no ha confirmado la descripción del sospechoso, pero describieron al sospechoso como posiblemente un “hombre negro” en el escáner.

Esto es lo que necesita saber:

TRIGGER WARNING: 🚨DISTURBING VIDEO🚨A viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured. Updates to come on @tmj4 pic.twitter.com/u6q10VgTJ1

El video de arriba muestra el camión chocando contra la gente.

Este video en vivo puede haber capturado el vehículo, los gritos y un oficial de la ley corriendo. Los oficiales estaban desesperados, gritando, incluso gritando en el escáner, que puede escuchar más adelante en este artículo.

This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.

You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I

— Sam Kraemer (@SamKraemerTV) November 21, 2021