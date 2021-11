Camioneta arrasa con desfile navideño en Waukesha: hay heridos [VIDEOS]

Han surgido videos inquietantes y gráficos que muestran una camioneta roja chocando contra personas que caminaban en un desfile de Navidad en Waukesha, Wisconsin, y el jefe de policía dice que al menos 23 personas resultaron heridas.

Las autoridades dijeron que 11 adultos y 12 pacientes pediátricos fueron trasladados a seis hospitales del área. Sus condiciones no están claras; dijeron que algunas personas murieron, pero no tuvieron una cantidad exactas de los fallecidos.

Puedes ver algunos de los videos a continuación, aunque no estamos insertando los más gráficos, que parecen mostrar cadáveres tirados en la calle. Han surgido informes iniciales de una descripción general de sospechosos, pero aún no hay nombres ni motivos. Una fuente policial dijo que uno de los dos sospechosos está bajo custodia; se busca otro. El jefe dijo en una conferencia de prensa que la policía tiene una persona de interés.

Varios residentes locales que estaban allí o tenían seres queridos en el popular desfile navideño le dijeron a Heavy que un Ford Escape rojo condujo aproximadamente una milla por la ruta del desfile, atropellando a la gente. También hubo informes de disparos, ya que la gente corrió frenéticamente hacia los negocios locales para ponerse a salvo. Aunque los testigos en la escena pensaron que los disparos provenían de la camioneta, el jefe de policía, Dan Thompson, ahora dice que no cree que se dispararan desde la camioneta, y le dijo a la periodista local, Kristen Barbaresi, que “los oficiales intentaron detener la amenaza”.

Shawn Reilly, el alcalde dijo: “Esta noche fue una situación traumática para la ciudad de Waukesha. No tenemos todos los detalles”.

El jefe dijo que a las 4:39 p.m., una camioneta roja “entró en nuestro desfile de Navidad … más de 20 personas resultaron heridas”.

Dijo que el departamento de policía de Waukesha ha “recuperado un vehículo sospechoso. Es una investigación en curso. Las víctimas fueron trasladadas del lugar en ambulancia. Los oficiales transportaron a algunas de las personas heridas y las llevaron al hospital. Es un incidente muy trágico. Muy caótico. No hay otras amenazas involucradas”.

La policía de Waukesha, Wisconsin, no ha emitido una declaración oficial porque estaban demasiado ocupados trabajando en la escena. Dicen que “están teniendo una emergencia con una escena que se desarrolla”.

Esto es lo que necesita saber:

TRIGGER WARNING: 🚨DISTURBING VIDEO🚨A viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured. Updates to come on @tmj4 pic.twitter.com/u6q10VgTJ1

El hijo de un hombre casi fue atropellado por el camión, y le dio a Heavy este relato extremadamente gráfico e inquietante:

“Acabamos de escuchar gritos en la ruta del desfile y miramos, y el jeep o SUV rojo pasó a toda velocidad”, dijo Michael Hurst, un carpintero de Waukesha cuyo hijo casi es atropellado por el camión, a Heavy en una entrevista telefónica. “Saqué a mi hijo. Probablemente lo echaron de menos por alrededor de un pie. Había un niño pequeño a nuestro lado al que le pegaron. Vi cadáveres. La cantidad de gente que va a morir por esto, podría ser incluso peor que el tiroteo de Las Vegas. Tienen una cuadra entera de Main Street que son víctimas. Oímos que había tiradores activos. No sabemos de dónde vino eso o si eso es cierto. La policía me metió en un edificio y me dijo que me quedara allí, que entre allí, hay tiradores activos. Un oficial nos dijo que detuvieron a los tiradores activos. Mi hijo estaba en esa calle agarrando caramelos”.

Añadió: “En ese momento pensé solo en agarrar a mi hijo ya mi familia y ponerlos en la acera. Fue 100% intencional “. Él cree que el camión atravesó el desfile durante aproximadamente una milla. “Vi a un niño ser golpeado. Seguía vivo. Tenía mucho dolor. Estoy bastante seguro de que se iba a romper las piernas. Vi a otro tipo que estaba tirado en la calle. Te garantizo que estaba muerto. Había unas 20 ambulancias entrando y saliendo. Parecía una zona de guerra ahí abajo”.

La camioneta abandonada fue ubicada más tarde por agentes de policía en un camino de entrada, según el audio del escáner. Un oficial dijo en la radio de la policía que una bala alcanzó el parabrisas, pero no había evidencia de que alguien dentro del vehículo hubiera sido alcanzado.

Una mujer escribió Heavy, “(Un pariente) vive en Waukesha, un tipo negro con rastas llamó a su puerta poco después del incidente en el desfile. Ella no lo dejó entrar y él procedió a cruzar la calle tratando de irrumpir en un edificio. Mi hija llamó al 911 con una descripción y dijeron que creían que él estaba conduciendo la camioneta que chocó contra toda la gente”. La policía no ha confirmado la descripción del sospechoso, pero describieron al sospechoso como posiblemente un “hombre negro” en el escáner.

This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.

You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I

— Sam Kraemer (@SamKraemerTV) November 21, 2021