American Music Awards 2021: ¿Cómo ver el Live Stream?

Celebrando lo mejor del año pasado de la música en todos los géneros, los American Music Awards 2021 se transmitirán en vivo este domingo 21 de noviembre a las 8:00 p.m. ET/PT en ABC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de los American Music Awards 2021 en línea:

Presentados por la superestrella Cardi B, los AMA 2021 se transmiten en vivo desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles. Según el comunicado de prensa de ABC, “la rapera subirá al escenario en su debut como presentadora para marcar el comienzo de la noche más calurosa de la música del año, que contará con actuaciones y momentos espectaculares que representan a la vibrante comunidad de la música”.

“Cuando recibí la invitación para organizar los AMA, estaba muy emocionado”, dijo Cardi B en un comunicado. “¡Estoy listo para llevar mi personalidad al escenario de los AMA! Gracias a Jesse Collins, ABC y MRC por hacer que esto suceda”.

“Estamos inmensamente emocionados de que la dinámica Cardi B traiga su energía contagiosa a los American Music Awards como presentadora por primera vez”, agregó el productor ejecutivo Jesse Collins. “¡Ella emocionará a los espectadores, empujará los límites y ofrecerá un programa que será recordado para siempre!”

“Jesse es un productor de clase mundial que tiene una previsión y experiencia increíbles en el espacio de eventos en vivo, y estamos ansiosos por ver cómo evoluciona los AMA”, dijo Rob Mills, vicepresidente ejecutivo de entretenimiento alternativo y sin guión de Walt Disney Television. . “Los fanáticos están en el corazón de este espectáculo, y el espectáculo de este año promete actuaciones inolvidables y de alto calibre que todos esperamos de esta espectacular noche de música y celebración”.

Los artistas incluyen a Diplo, Maneskin, Mickey Guyton, Tyler, The Creator, Carrie Underwood y Jason Aldean interpretando su dueto “If I Didn’t Love You”, Bad Bunny, Walker Hayes, Zoe Wees, Olivia Rodrigo, Kane Brown, el mundo televisado. estreno de “Butter” de Megan Thee Stallion y BTS, y dos bandas icónicas de chicos subiendo al escenario juntos cuando New Edition se presenta con New Kids On The Block.

En cuanto a nominaciones, Olivia Rodrigo encabeza la lista con siete, seguida de The Weeknd con seis, y Bad Bunny, Doja Cat y Giveon con cinco cada uno. Si Rodrigo se lleva a casa más de cuatro premios, establecerá un nuevo récord de trofeos para un artista nominado por primera vez que actualmente ostentan Olivia Newton-John y Justin Bieber.

Kacey Musgraves, Gabby Barrett, Maluma, H.E.R., Sza, Jazmine Sullivan, Giveon, Kali Uchis, Silk Sonic, 24kGoldn y Saweetie podrían ganar sus primeros AMA. Taylor Swift podría romper su propio récord de más victorias en AMA de todos los tiempos si se lleva a casa al menos un premio. El récord actual es de 32 victorias.

Los American Music Awards 2021 se transmitirán en vivo el domingo 21 de noviembre a las 8:00 p.m. hora del este y del Pacífico en ABC.

