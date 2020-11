Tiroteo en Dallas en un memorial para un rapero que había sido baleado

Los fans de Boosie Badazz están en vilo después de que el rapero recibiera un disparo en la pierna en Dallas, Texas, después de asistir al memorial de Mo3, otro rapero muy amigo suyo, que había muerto baleado. Todos los rumores apuntaban a que la víctima había sido Boosie Badazz, cuyo nombre real es Torrence Ivy Hatch Jr, de 38 años.

Heavy se ha puesto en contacto con el entorno de Hatch, pero no han querido hablar sobre el tema. No ha habido actividad en las páginas de Facebook o Twitter de Hatch desde que comenzaron los rumores. Heavy también se comunicó con el Departamento de Policía de Dallas, que no pudo confirmar que ocurrió el tiroteo. La cuenta de Twitter relacionada con los incidentes de la policía de Dallas, que no está asociada con la policía de Dallas ni con la ciudad de Dallas, dijo que la División Central Sur de la ciudad estaba respondiendo a un “encuentro armado” en Village Fair Place, el área donde muchos usuarios de las redes sociales dijeron que el tiroteo tuvo lugar.

TMZ, citando fuentes policiales, informó más tarde que el rapero recibió un disparo en la pierna.

El informe inicial de las redes sociales decía que Hatch recibió un disparo en la pierna y otra persona recibió un disparo en la cabeza

Los informes sobre el tiroteo de Hatch provienen primero de la cuenta de Twitter Hoodrich Dana. La cuenta tuiteó: “A Boosie le dispararon en la pierna en Dallas”. Más tarde tuiteó: “No, desafortunadamente, no es broma. Mi primo recibió un disparo en la cabeza y Boosie recibió un disparo en la pierna”. Según Dallas Texas TV, a Badazz le “dispararon” mientras viajaba en una camioneta Mercedes-Benz Sprinter.

TMZ informa que se cree que las lesiones de Hatch no ponen en peligro la vida. El disparo que recibió fue justo “debajo de la rodilla”. Los tiradores abandonaron la escena mientras Hatch era trasladado a un hospital local para recibir tratamiento.

Publicaciones en redes sociales muestran a Hatch en Texas en un memorial para Mo3

El rapero Mo3, cuyo verdadero nombre es Melvin Noble, fue asesinado a tiros en la I-35 cerca del zoológico de Dallas en la ciudad el 11 de noviembre. Tenía 28 años. El 12 de noviembre, Hatch tuiteó: “No tengo palabras. Mi amigo Mo3, nos reecontraremos cuando llegue allí”.

En declaraciones a The Dallas Morning News, el sargento Warren Mitchell dijo: “Piensa en el lugar y en todas las personas que podrían estar de pie o en las otras personas inocentes que podrían haber resultado heridas de gravedad. No conozco una palabra mejor para describirlo que no sea ‘descarado’. A plena luz del día y con varios autos alrededor”.

Las publicaciones en las redes sociales muestran que el gerente de Hatch, Louis Shaw, estuvo presente con él en la vigilia. La última publicación en la página de Shaw lo muestra en un automóvil en el momento en que surgieron los informes del tiroteo.

Dos horas antes de que surgieran los informes sobre el tiroteo de Hatch, el rapero publicó un video que lo mostraba en una vigilia por Melvin Noble. Hatch publicó en Facebook: “Un cumpleaños con lágrimas en los ojos”. El rapero agregó: “He perdido demasiada gente en este maldito 2020”. Mo3 firmó con el sello discográfico de Badazz.

Fox Dallas-Fort Worth informó que decenas de personas asistieron a una vigilia por Noble en los alrededores del Ayuntamiento de Dallas la noche del 13 de noviembre. En el momento de redactar esta noticia, no se han realizado arrestos en relación con el tiroteo.