Muere leyenda de la música country a los 60 años

Doug Supernaw es el cantante de country detrás del éxito “I Don’t Call Him Daddy” que murió el 13 de noviembre a la edad de 60 años. Supernaw sufría cáncer. En diciembre de 1993, “I Don’t Call Him Daddy” de Supernaw se ubicó en el puesto número uno en la lista de sencillos de Billboard Country.

La muerte de Supernaw se anunció en un comunicado en la página de Facebook del cantante. La declaración decía que Supernaw fue diagnosticado con cáncer de pulmón y vejiga en febrero de 2019. En ese momento, Supernaw ingresó en quimioterapia agresiva. La declaración agrega: “Doug Supernaw falleció pacíficamente en su casa en su amada Texas el 13 de noviembre de 2020”. Al cantante le sobreviven su tercera esposa, hijos y nietos.

Supernaw fue internado en cuidados paliativos en octubre de 2020 después de que su cáncer se extendiera a su cerebro y columna vertebral

La esposa de Supernaw anunció en una publicación de Facebook de octubre de 2020 que el cantante había sido ingresado en cuidados paliativos después de que el cáncer se extendiera a la columna vertebral y al cerebro. Anteriormente, se creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Supernaw a pagar su atención médica.

La leyenda del país, David Ball, rindió homenaje a Supernaw en Twitter diciendo: “Nos entristece decirles que perdimos a Doug Supernaw esta mañana. Después de mudarnos al este de Texas, lo conocimos a él y a su encantadora esposa Cissy. Mantén a esa familia en tus oraciones”. Por su parte, la cuenta oficial de The Oak Ridge Boys tuiteó: “Doug Supernaw se ha ido a casa… descansa tranquilo hermano”.

Tras su éxito en la década de 1990, Supernaw se tomó un descanso de 20 años de la música

En su página de Instagram, Supernaw se describe como “uno de los nombres más populares en la escena de la música country de los 90”. Según su biografía en su sitio web oficial, Supernaw es conocido por sus éxitos “I Don’t Call Him Daddy,” “Not Enough Hours in the Night,” “Reno,” “What’ll You Do About me” y “Red and Rio Grande.” La biografía dice que después del éxito inicial de Supernaw en la década de 1990, se tomó un descanso de 20 años de la industria de la música antes de regresar en 2018.

The Ultimate Country Music Database dice que Supernaw nació en St. Joseph Hospital en Bryan, Texas, el 26 de septiembre de 1960. El cantante se casó con su primera esposa, Trudy, en abril de 1985, y el primer hijo de la pareja, Phillip, nació en Nashville en enero de 1990. En julio de 1994, Supernaw tuvo un hijo, Dylan, con Lori Bussey. Supernaw se volvió a casar en mayo de 1995 con Debbie Lubbe. Su hijo, Jesse, nació en enero de 1996. Su hija, Bella, llegó en abril de 1997. Debbie Lubbe solicitó el divorcio de Supernaw en junio de 2004.

El hijo mayor de Supernaw, Phillip, disfrutó de una exitosa carrera de 6 años en la NFL

El hijo de Supernaw, Phillip, disfrutó de una exitosa carrera de seis años en la NFL. Phillip Supernaw firmó por los Houston Texans después de no ser seleccionado en el draft de 2012. Después de dos temporadas en Texas, pasó el 2014 en Kansas City y Baltimore antes de disfrutar de su carrera más exitosa en la NFL en Tennessee. Phillip Supernaw es ahora un ávido golfista y está casado con la ex Miss Arkansas Abby Floyd.