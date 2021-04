Tiroteo en Orange California: Testigo lo transmitió en Facebook

Un tiroteo masivo con “múltiples víctimas” ocurrió en un complejo empresarial de la ciudad de Orange, en California, la noche del miércoles, según confirmó el Departamento de Policía.

“Hoy a las 5:30 pm, el Departamento de Policía de Orange respondió a una llamada de disparos en el 202 W. de Lincoln Ave. Los oficiales llegaron mientras disparaban y localizaron a varias víctimas en el lugar, incluidas las personas muertes. En el tiroteo se involucró un oficial. La situación se ha estabilizado y no existe ninguna amenaza para el público. Más detalles a continuación”, escribió la Ciudad de Orange en su página de Facebook.

De la escena surgieron videos dramático, que puedes ver a continuación. Ten en cuenta que a algunos les puede resultar perturbador.

La información es preliminar; la policía aún no ha confirmado la identidad del sospechoso ni el motivo y el número exacto de víctimas o muertes, por ahora se estima en 4, entre ellos un niño. El tiroteo masivo ocurrió el 31 de marzo de 2021.

La teniente Jennifer Amat del Departamento de Policía de Orange dijo en una conferencia de prensa que ocurrió un tiroteo con un oficial involucrado.

“Fue una situación que evolucionaba activamente… fue una situación conmovedora, por lo que había varias áreas involucradas”, comentó la oficial. Ella dijo que ningún oficial resultó herido. “Tengo entendido que hubo un oficial involucrado en el tiroteo que ocurrió”, repitió. No estaba segura de cuántos disparos se hicieron. No tenía las condiciones del sospechoso o las víctimas.

La vocera de la policía dijo además que hubo múltiples muertes, pero no dijo específicamente cuántas y agregó que un sospechoso fue llevado al hospital.

Esto es lo que necesitas saber:

El video mostró la respuesta masiva de las fuerzas del orden en la escena

Videos publicados en Facebook mostraron la respuesta de las fuerzas del orden público a la escena y las personas que fueron trasladadas en camillas. Moe Reyes transmitió el video en vivo en Facebook.

“Esto está… llegando a ser tan peligroso en estos días. Da miedo”, comentó una persona en la publicación.

Otros escribieron:

“Escuché esos disparos muy fuerte. Vivo por Glassel y Lincoln”.

“El helicóptero estaba tan bajo sobre mi patio trasero que podía ver al piloto”.

“Gracias por la cobertura en vivo. Vivo en Riverbend. Estaba en mi patio y escuché los disparos”.

Mass shooting in #Orange. Sources say 4 are dead and that there may be 6 victims total hit at a business complex on Lincoln Avenue @cbsla #cbsla #massshooting pic.twitter.com/5GfO76FG7D — michele gile (@michelegiletv) April 1, 2021

La representante Katie Porter emitió una declaración, según informó NBC LA: “Me entristecen profundamente los informes de un tiroteo masivo en el condado de Orange, y sigo pensando en las víctimas y sus seres queridos mientras seguimos sabiendo más. Mi equipo y yo continuaremos monitoreando la situación de cerca”.

Seis personas pueden haber recibido disparos, incluido un niño, señalaron los primeros informes

La periodista del condado de Orange, Michele Gile, escribió en Twitter: “Tiroteo masivo en #Orange. Las fuentes dicen que 4 están muertos y que puede haber 6 víctimas en total en un complejo comercial en Lincoln Avenue”.

NBC Los Ángeles informó que cuatro personas murieron en el lugar y que dos personas fueron trasladadas a un hospital del área. La condición del autor del ataque no está clara.

La periodista Ella Sogomonian escribió en Twitter: “Alrededor de las 5:30 p.m. en el 202 W. Lincoln en la ciudad de Orange, los oficiales llegaron a un tiroteo activo. (Esto está cerca de @ChapmanU) un niño recibió un disparo. 4 personas han muerto”.

Scott Stedman, un periodista de investigación, escribió en Twitter: “Tras los informes de un tiroteo masivo en Orange, CA. Informes de hasta 6 disparos”.

Añadió: “El video de un testigo presencial de la escena muestra al menos 2 cuerpos sin vida”.

Los registros de la dirección muestran que se trata de un edificio de oficinas. El tiroteo masivo se produce después de que los tiroteos masivos dejaron un rastro de personas muertas en Georgia y Colorado en las últimas semanas.

