¿Se aproxima cuarta ola del COVID-19 a pesar de millones de vacunados?

A comienzos de esta semana, las autoridades de salud de Estados Unidos, y el propio presidente, Joe Biden confirmaron su preocupación ante el incremento que se ha venido registrando en los nuevos contagios del COVID-19 en todo el país. Y aunque los programas de vacunación a nivel nacional siguen avanzando, con más de 145 millones de personas que han recibido por lo menos una dosis de la inmunización, un temor claro ronda en el horizonte.

Estados Unidos pudiera estar divisando una cuarta ola del coronavirus, lo que ha disparado las alarmas, según informaron medios como The Hill, que aseguró que a nivel nacional el promedio diario de nuevas infecciones ha alcanzado los 65,000 casos.

Noticias Univisión agregó que las hospitalizaciones por coronavirus han aumentado en las últimas semanas en un 10% a nivel general.

El temor de una cuarta ola del COVID-19 además está sustentado en declaraciones de los Centos de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que confirmaron el aumento progresivo de contagios que se ha estado suscitando, al tiempo que hicieron un llamado directo a los estadounidenses para que se tomen con mucha seriedad los aumentos.

"El virus está atacando": alerta en EEUU por peligroso incremento en los contagios con covid-19Pese a que en todo el país los esfuerzos de vacunación se siguen intensificando, las autoridades sanitarias advierten que las hospitalizaciones por coronavirus en 17 estados de la nación aumentaron en un 10%, lo cual ha generado gran preocupación. La Dra. Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, manifestó… 2021-03-31T04:54:49Z

“Al 28 de marzo de 2021, se informaron a los CDC más de 30 millones de casos de # COVID19 en EE.UU. Los casos están aumentando de nuevo. El promedio de 7 días de casos nuevos diarios es de más de 60,000, más de un 10% de aumento con respecto a la semana anterior”, aseguraron los CDC, a través de su cuenta de Twitter. “Ayuda a detener la propagación y proteje a tu comunidad”.

Y es que la propia directora de los CDC, Rochelle Walensky, a pesar de declararse positiva sobre el futuro, rogó a los estadounidenses que se vacunen lo más pronto que puedan, que no bajen la guardia sobre los protocolos básicos de protección contra el coronavirus.

Así lo reportó ABC7, que recogió las declaraciones de la funcionaria en una reunión virtual que sostuvo a comienzos de semana.

Expertos temen una cuarta ola de contagios de COVID-19 | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Los especialistas encienden las alarmas sobre los riesgos en la nación si se levantan las restricciones por la pandemia antes de tiempo. En Texas, luego de un descenso, el número de casos volvió a aumentar un 20% con relación a la semana pasada. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias… 2021-03-05T01:56:58Z

“Tenemos mucho que esperar, muchas promesas y potencial de dónde estamos y muchas razones para la esperanza… Pero ahora mismo, estoy asustada”, dijo Walensky. “Voy a salirme del guión, y voy a reflexionar sobre la sensación recurrente que tengo de un destino inminente”.

La jefa de los CDC insistió en que las cosas pudieran empeorar, pero se mostró confiada en que los estadounidenses tomarán medidas para evitar un resurgimiento del virus.

As of March 28, 2021, 30+ million US cases of #COVID19 were reported to CDC. Cases are rising again. The 7-day average of new daily cases is over 60,000, over a 10% increase from the previous week. Help stop the spread & protect your community. More: https://t.co/gp6X4zTnBT. pic.twitter.com/gY3m3QnqHf — CDC (@CDCgov) March 31, 2021

“No somos impotentes, podemos cambiar esta trayectoria de la pandemia… La gente quiere que se acabe esto. Yo también quiero que termine esto”, dijo.

La experta agregó que lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, donde New Jersey y Nueva York lideran las tablas de contagios estando nuevamente en la cima de las nuevas infecciones reportadas, a pesar de su agresivo esfuerzo de vacunación, es similar a lo que ocurre en países de Europa como Alemania, Italia y Francia que han experimentado un repunte constante, por lo que el fenómeno pudiera ser mundial. Michigan, Nueva Jersey, Connecticut, Texas, Florida y Pensilvania, son otras partes del país con aumentos preocupantes.

CDC director: Extremely concerned about the U.S. Covid trajectoryCNBC's Meg Tirrell reports on new comments from the CDC on the rise of Covid cases in the U.S. For access to live and exclusive video from CNBC subscribe to CNBC PRO: cnb.cx/2NGeIvi The U.S. is facing “impending doom” as daily Covid-19 cases begin to rebound once again, threatening to send more people to the… 2021-03-29T16:01:12Z

“Lo que hemos visto antes es que las cosas realmente tienen una tendencia a aumentar y aumentar… y por la salud de nuestro país, debemos trabajar juntos ahora para evitar un cuarto aumento”, agregó.

The Hill también dejó ver que el presidente Biden se siente inquieto ante el auge del coronavirus en los últimos días y recordó que el peligro no ha pasado.

“Nuestro trabajo está lejos de terminar. La guerra contra el COVID-19 está lejos de ganarse. Esto es muy serio… Si bajamos la guardia ahora, podríamos ver que un virus empeora, no mejora”, comentó Biden.

Y consultado por NPR sobre la cuarta ola del COVID-19 en Estados Unidos, el epidemiólogo Bill Hanage de la Universidad de Harvard, se declaró angustiado.

“Realmente estoy bastante preocupado. Creo que está claro que estamos viendo aumentos en al menos algunos estados, no en todos los estados y no necesariamente en todos exactamente al mismo tiempo, pero todas esas cosas que se describen (nuevas aperturas y relajación en medidas) están brindando más oportunidades para el virus, incluidas estas nuevas variantes para que se transmitan entre nosotros”, dijo el experto al citado medio. “Por tanto, creo que podemos esperar que veamos al menos aumentos localizados en términos de infecciones”.

El médico se refirió de paso a las variantes,como la del Reino Unido, lo que hace más complicado el panorama.

“(La variante B.1.1.7 de Reino Unido), parece ser más transmisible que el virus al que nos hemos acostumbrado, aproximadamente un 50% más transmisible y también más peligroso, con más probabilidades de causar enfermedades graves y la muerte, dada la infección. Así que es algo que nos preocupa mucho”, agregó el epidemiólogo a NPR.

Y a pesar de la preocupación manifestada, al igual que las autoridades de salud, el médico insistió en la urgencia de vacunarse, pues definitivamente es la mejor protección para mantener el virus a raya.

“Esto es muy importante de recordar. Las vacunas que hemos estado usando aquí, al menos de acuerdo con los resultados de laboratorio, parecen brindar una buena protección contra todas las variantes de preocupación que tenemos en este momento. Ahora, puede haber una pequeña reducción en la eficacia, pero no lo suficiente como para preocuparse. Y eso realmente debe quedar claro”, concluyó el experto.

