Madre mató a su hijo de 4 años: ¿Tiffany Farrauto confesó su crimen?

Como Tiffany Farrautofue identifcada una madre de 33 años del estado de Connecticut, quien fue arrestada el domingo por la mañana, y acusada de asesinato después de decirle a los oficiales que “estranguló” a su hijo de cuatro años, quien fue encontrado muerto en su apartamento, según informaron las autoridades.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Policía de New London, en Connecticut, las autoridades fueron llamadas a un estacionamiento localizado en el 242 Nautilus Dr., en New London, señalando que una mujer había golpeado un vehículo con un bate de béisbol.

Cuando los agentes llegaron al lugar, el comunicado de prensa de la policía indicaba que la mujer, Tiffany Farrauto, “informó a la policía que había ‘estrangulado’ a su hijo de cuatro (4) años y él estaba en el apartamento”.

VIDEO: New London mother accused of strangling 4-year-old son faces a judgeTiffany Farrauto faced a judge in New London on March 8, a day after being arrested and charged with murdering her 4-year-old son. 2021-03-08T17:14:04Z

Agregó que la policía fue inmediatamente a su apartamento y encontró a un “niño varón inconsciente, y que no respondía”.

El niño fue trasladado de urgencia al hospital, pero fue declarado muerto poco después de su llegada.

Tiffany Farrauto fue inicialmente acusada de dos cargos de conducta criminal y después de la investigación policial también fue acusada de asesinato y riesgo de lesiones a un menor. Ella está detenida con una fianza de $1 millón de dólares.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de policía aseguró que Farrauto les dijo a los oficiales “Llévenme”

Durante una conferencia de prensa dominical, el jefe de policía de New London, Peter Reichard, dijo que la mujer les dijo a los oficiales que respondieron: “Llévenme”.

VIDEO: Mother set to face a judge for strangling her sonTiffany Farrauto is set to face a judge on Monday for murder and risk of injury to a minor charges. 2021-03-08T12:03:45Z

Cuando respondieron preguntándole qué quería decir, fue entonces cuando la madre de 33 años “indicó que le había hecho daño a su hijo y que su hijo estaba en el apartamento”, dijo Reichard.

El jefe de policía se entristeció mientras hablaba del caso y dijo que el niño parecía tener problemas médicos cuando los agentes lo encontraron sin pulso. El oficial agregó que el niño fue transportado al Hospital L + M por el Departamento de Bomberos de New London, pero el personal médico no pudo resucitarlo.

“Hablé con los oficiales que llegaron primero al lugar. Les dolió, todos tienen hijos. Un par de ellos tienen hijos de la misma edad, y uno se da cuenta, que te golpea en las entrañas. Luego me dirigí a la sala de emergencias donde estaban varios de mis oficiales y todo el personal de la sala de emergencias. También les llega a sus casas. Hacen estas cosas todos los días. No es fácil”, Reichard explicó.

New London Police press conference on murder of 4-year-old33-year-old Tiffany Farrauto has been charged with murder. 2021-03-07T23:12:38Z

El incidente permanece bajo investigación y el niño aún no ha sido identificado públicamente

Según Reichard, el niño no será identificado públicamente en este momento, porque no se ha comunicado la noticia a su padre o su familia paterna.

La investigación está en curso, indicaba el comunicado de prensa, donde se pidió a cualquier persona que tenga información sobre el caso a que se comunique con los detectives del departamento de policía al (860) 447-1481, o de forma anónima, a través del sistema New London Tips 411, enviando un mensaje de texto a NLPDTip y la información a Tip411 (847411).

Se programó la realización de una autopsia el lunes para determinar la causa de la muerte del niño de 4 años y Farrauto compareció ante el tribunal el lunes.

Four-year-old boy murdered in New London; mother arrestedTiffany Farrauto told police she strangled her son. 2021-03-08T03:16:28Z

Durante la misma conferencia de prensa del domingo, el alcalde de New London dijo: “Ha sido un día difícil en la ciudad, hemos perdido a un niño pequeño, a causa de la violencia. Nuestra comunidad está sufriendo. Realmente somos una gran familia. Todos compartimos una pérdida como esta”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.