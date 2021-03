Roberto Colón: acusado de matar a latina con la que dice se casó por papeles

Como Roberto Colón fue identificado el hombre de Florida acusado de asesinar a su esposa, Mary Stella Gomez-Mulett, después de una discusión relaconada con dinero, y luego enterrar su cuerpo en el patio trasero de su casa. Según la declaración jurada de causa probable, Colón se burló de los detectives mientras registraban su casa en Boynton Beach, Florida, diciéndoles que Gómez estaba “nadando con los peces” y les gritó repetidamente que “encontraran el cuerpo”.

Colón, de 66 años, le dijo a la policía que contrató a Gómez-Mulett para cuidar a su madre anciana. Dijo que a cambio de ese trabajo, se casó con Gomez-Mulett, de 44 años, para que ella pudiera obtener una tarjeta verde y solicitar la ciudadanía estadounidense.

Colón fue arrestado el 5 de marzo y ha sido acusado de homicidio premeditado en primer grado.

Hay inconsistencias en cómo se ha escrito el apellido de la víctima. Heavy usó “Gomez-Mulett” porque la policía de Boynton Beach usó esa ortografía en el informe oficial.

Esto es lo que necesita saber:

Colón acusó a Gomez-Mulett de robar miles de dólares a su madre

Se informó que Gomez-Mulett desapareció el 20 de febrero. Los familiares dijeron a los detectives de la policía de Boynton Beach que no habían tenido noticias de Gomez-Mulett en dos días. Según la declaración jurada de causa probable, los hijos de Gómez-Mulett dijeron a la policía que hablaban con su madre todos los días y que temían que le hubiera pasado algo.

Los detectives identificaron a Colón como el esposo legal de Gomez-Mulett y fueron a su casa para preguntar sobre el paradero de Gomez-Mulett. Colón les dijo a los oficiales que su matrimonio con Gómez-Mulett había sido una transacción, según la declaración jurada. Colón dijo que contrató a Gómez-Mulett para cuidar de su madre, quien sufre de demencia. Gomez-Mulett se mudó con la madre de Colón en Hialeah, que se encuentra aproximadamente a una hora al sur de Boynton Beach. Colón dijo que como parte del arreglo, se casó con Gomez-Mulett para ayudarla a convertirse en ciudadana estadounidense.

Pero la relación comercial dio un giro negativo. Colón le dijo a la policía que creía que Gómez-Mulett le había robado miles de dólares a su madre. Dijo que confrontó a Gómez-Mulett por sus sospechas el 18 de febrero y la despidió. La declaración jurada describió la interacción como una “disputa” basada en el relato de Colón.

Colón afirmó que luego salió de la casa para una cita con el médico y que Gómez-Mulett se había ido cuando regresó. Negó saber dónde estaba y durante una entrevista de seguimiento cuatro días después, negó haber lastimado a Gómez-Mulett o haber estado involucrado en su desaparición.

Una amiga cree que escuchó a Colón atacando a Gomez-Mulett antes de que se desconectara la llamada telefónica

La última vez que alguien tuvo noticias de Gomez-Mulett fue alrededor de las 2 p.m. el 18 de febrero, según la declaración jurada. Gomez-Mulett había estado hablando por teléfono con una amiga mientras conducía hasta la casa de Colón. La amiga le dijo a los detectives que Gómez-Mulett le contó que se dirigía a la casa de Colón para devolver algunos artículos, porque “ya no quería tener nada que ver con él”. Los artículos incluían el vehículo que conducía y un bolso que había sido un regalo de la madre de Colón.

La testigo dijo a los detectives que cuando Gómez-Mulett llegó a la casa, escuchó a Gómez-Mulett gritar algo que sonaba como: “¡No, no, no Roberto!”, así como el nombre de su amiga. La llamada se desconectó antes de que pudiera escuchar nada más. La amiga le dijo a la policía que creía que Colón pudo haber atacado a Gómez-Mulett tan pronto como llegó a la casa. La amiga agregó que llamó a Gomez-Mulett repetidamente, pero que las llamadas iban directamente al buzón de voz. También dijo que pasó por delante de la casa de Colón al día siguiente, pero no vio ninguna señal de Gomez-Mulett.

Según la declaración jurada, la policía de Boynton Beach recibió una llamada de un “ciudadano preocupado” más tarde ese día, que había encontrado un “bolso ensangrentado”. El bolso fue encontrado a una milla de la casa de Colón. Contenía una “cadena de rosario blanca rota con un crucifijo adjunto” y “documentación relacionada con el área de Hialeah”. Los oficiales no conectaron el bolso con Gómez hasta el 23 de febrero, cuando un miembro de la familia proporcionó una foto de Gómez-Mulett con “un rosario muy similar” y con un “bolso muy similar”.

Detectives encontraron sangre humana esparcida alrededor del taller de Colón

Los detectives de la policía de Boynton Beach continuaron siguiendo a Colón, mientras la búsqueda de Gomez-Mulett se prolongaba. Según la declaración jurada, Colón teorizó el 23 de febrero que tal vez se había escondido porque “sabe que la pueden arrestar por fraude o robo”.

Los oficiales regresaron a la casa de Colón al día siguiente y él “consintió en un registro de su residencia, vehículo, teléfono y proporcionó ADN”. Los detectives notaron que el historial de llamadas y mensajes de texto de Colón se había eliminado de su teléfono. Notaron sangre en la puerta principal; Colón dijo que debió cortarse cuando instaló la puerta aproximadamente un mes antes.

Los investigadores encontraron una mayor cantidad de sangre en el área del taller

Los investigadores encontraron una mayor cantidad de sangre en el área del taller de la casa de Colón. La sangre se esparció por el suelo, las paredes, la ventana y el techo. Colón afirmó que “nunca antes había notado la sangre”. Les dijo a los oficiales que uno de sus perros había sufrido una lesión unos cinco meses antes y teorizó que el perro pudo haber esparcido la sangre por la habitación, cuando el animal se sacudió.

Colón también les dijo a los oficiales durante esta búsqueda que había enterrado al menos seis perros fallecidos en su patio trasero a lo largo de los años.

El 26 de febrero, los detectives regresaron a la casa de Colón armados con una orden de registro oficial, luego de concluir que la sangre en el taller era humana, no canina. Según la declaración jurada, Colón habló libremente con los detectives durante la búsqueda. Se refirió al taller como su “matadero”. También pareció burlarse de los detectives al hacer referencia a Gomez-Mulett.

Colón también les dijo a los detectives que Gomez-Mulett estaba “nadando con los peces y se refirió a Gomez-Mulett como un “pedazo de mie…”. Colón gritó a los detectives: “encuentren el cuerpo, encuentren el cuerpo”. Después de salir de su casa y mirar a Colón, dijo con una sonrisa: “bueno, al menos no encontraste un cuerpo en mi casa”.

Un testigo le dijo a la policía que Colón fantaseaba con estrangular a Gomez-Mulett y enterrarla en el patio trasero

Otro testigo jugó un papel crucial en la resolución del misterio de lo que le había sucedido a Gómez. Los investigadores entrevistaron a una “fuente de información”, que fue identificada solo como una mujer, quien afirmó que durante una discusión en enero, Colón había amenazado con estrangularla y enterrarla en el patio trasero.

La testigo dijo que estaba con Colón mientras él hablaba por teléfono con Gomez-Mulett en múltiples ocasiones. Ella dijo que después de una de esas llamadas, “Colón dijo que le gustaría matar a Gómez-Mulett y enterrarla en su patio trasero”.

Los detectives de la policía de Boynton Beach regresaron a la casa de Colón el 5 de marzo y lo arrestaron por posesión de drogas. Durante la búsqueda anterior, los investigadores habían encontrado grandes cantidades de marihuana en la casa, según la declaración jurada.

Los investigadores también tenían otra orden de registro para el patio trasero de Colón. Encontraron restos humanos enterrados en el patio que fueron identificados positivamente como pertenecientes a Gomez-Mulett.

Colon bromeó sobre Humpty Dumpty durante su arresto

Se observó a Colón riendo durante su arresto el 5 de marzo. Según la declaración jurada, Colón se dirigió a un amigo cuando pensó que los oficiales no estaban escuchando y dijo: “Hay una cosa que no pueden hacer. No pueden poner su nombre, Humpty Dumpty de nuevo juntos”.

Colón agregó: “Realmente no hay nada que puedan llevarse de mi casa, sabes. No les sirve de nada en el enjuiciamiento. Excepto partes y mier..”. La declaración jurada señaló que se escuchó a Colón reír mientras decía esto.

Colón ha sido acusado de homicidio premeditado en primer grado y de dos cargos por drogas. Los registros judiciales muestran que se le negó la fianza. Se asignó un defensor público para representar a Colón y su próxima audiencia judicial está programada para el 5 de abril. El expediente también muestra que el juez ordenó a la “unidad de salud mental hacer una revisión seria del acusado en cuanto a por qué está detenido bajo el régimen de salud mental y condiciones de suicidio”.

