The Thing About Pam: ¿cómo ver la serie del asesinato de Betsy Faria?

Basada en la historia real de Pam Hupp y el asesinato de Betsy Faria en 2011, la nueva serie policíaca limitada The Thing About Pam se estrena el martes 8 de marzo a las 10 PM, Hora del Este/Pacífico en NBC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver The Thing About Pam en vivo online:

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 otros canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver The Thing About Pam en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puedes verlo en tu computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede verlo en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver el juego a pedido dentro de los tres días posteriores a su finalización, incluso si usted no lo graba.

DirecTV Stream

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entertainment”, “Choice”, “Ultimate” y “Premier”. Lifetime y A&E están incluidos en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de 14 días.

Tenga en cuenta que la versión de prueba gratuita no se anuncia como tal, pero su monto de “vencimiento hoy” será de $0 al registrarse. Si miras en tu PC, teléfono o tableta, no se te cobrará por 14 días. Si lo mira en un dispositivo de transmisión en su televisor (Roku, Fire Stick, Apple TV, etc.), se le cobrará el primer mes, pero aún puede obtener un reembolso completo si lo cancela antes de 14 días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver The Thing About Pam en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede verlo en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizarlo a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y más de 40 otros canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV, que viene con una prueba gratuita de tres días:

Prueba gratis Sling TV

Una vez registrado en Sling TV, puede ver The Thing About Pam en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Si no lo ves en directos debes suscribirte al plan “Premium”, que cuesta $4.99 por mes:

Obtenga Peacock TV

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver The Thing About Pam en la aplicación Peacock, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puedes mirar en tu computadora a través del sitio web de Peacock TV.

¿Cuál es la trama de The Truth About Pam?





Basado en un podcast sobre un asesinato en la vida real, The Truth About Pam narra el asesinato de Betsy Faria en 2011 “que resultó en la condena de su esposo Russ, aunque él insistió en que no la mató. Más tarde fue exonerado”, se lee en el comunicado de prensa de NBC.

Continúa:

Este crimen brutal desencadenó una cadena de eventos que expondría un plan diabólico que involucraba profundamente a Pam Hupp. En varios episodios de Dateline NBC, se presentó un examen exhaustivo del esquema, convirtiéndose en uno de los temas más populares que se han emitido en la exitosa franquicia. También se convirtió en el tema de un popular podcast de 2019, The Thing About Pam, que se ha descargado más de 20 millones de veces.

La serie está protagonizada por la dos veces ganadora del Oscar Renée Zellweger, quien también es productora ejecutiva, Josh Duhamel, Judy Greer, Katy Mixon, Glenn Fleshler, Gideon Adlon, Sean Bridgers, Suanne Spoke y Mac Brandt.

La serie de seis episodios recibió un pedido directo a serie de la NBC, que la llamó un “must watch”.

“Los giros y vueltas de esta saga son verdaderamente más extraños que la ficción, y en manos de este increíblemente talentoso equipo artístico, esta serie traerá una perspectiva completamente nueva a una historia que ya ha cautivado a millones”, dijo Susan Rovner, presidenta de Entertainment Content.

“Al igual que nuestras aclamadas y galardonadas series policiacas como The Jinx y Sharp Objects, vemos esta oportunidad de alimentar el apetito de los espectadores con historias sólidas y convincentes”, dijo Jason Blum, CEO y fundador de Blumhouse. “Esta oportunidad de construir una poderosa franquicia con guión y trabajar con la incomparable Renée Zellweger en su primer papel protagónico en la televisión con una escritora tan talentosa como Jessika Borsiczky y adaptando material de los tesoros ocultos de Dateline en asociación con nuestros amigos de la NBC”.

El episodio de estreno se titula “She is a good friend” y su descripción dice: “Pam Hupp, la amiga cercana de Betsy Faria, es la última persona que vio a Betsy con vida después de dejarla en su casa la noche de su asesinato. El esposo de Betsy, Russ Faria, llama angustiado al 911”.

El episodio dos se transmite el 15 de marzo y se titula “She’s a Helper”. Su descripción dice: “Pam se convierte en una fuente de apoyo no solo para la familia de Betsy, sino también para las fuerzas del orden público y la fiscal de distrito Leah Askey a medida que construyen su caso; Russ contrata a Joel Schwartz, un destacado abogado defensor penal de St. Louis”.

The Thing About Pam se transmite los martes a las 10 PM, Horas del Este y del Pacífico, en NBC.