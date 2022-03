¿Quién era la novia del asesino en serie más temible de la historia de EEUU, Samuel Little?

Samuel Little es un asesino convicto que afirma haber matado a 93 personas en 19 estados diferentes entre 1970 y 2005. El FBI ha ligado a Little con 50 casos hasta el momento, lo que lo convierte en el asesino en serie más temible en la historia de Estados Unidos, según informó la BBC. Little ha estado encarcelado desde 2012 cuando fue declarado culpable de los asesinatos de tres mujeres en California.

En un comunicado de la BBC, la policía informó que cree que “todas sus confesiones son creíbles” y que están trabajando para confirmar los otros asesinatos que afirma.

Little se mudó mucho y nunca se asentó realmente, aunque tenía una novia desde hacía mucho tiempo, Orelia “Jean” Dorsey. Los dos se conocieron en 1971 y permanecieron juntos hasta su muerte en 1988.

Esto es lo que necesita saber sobre Orelia “Jean” Dorsey, la difunta novia de Little:

La pareja se conoció en 1971 en la cárcel, cuando Dorsey ayudó a Little con su caso de robo y los dos se volvieron inseparables

Little tuvo muchos roces con la ley antes de su arresto por cargos de asesinato en 2012. El 28 de mayo de 1971 fue arrestado en Cleveland con su novia en ese momento, Lucy Madero, y fueron acusados ​​​​de robo de una gasolinera, informó Cleveland Magazine. El medio escribió que mientras estaba en la cárcel, Madero le confió a su compañera de celda, Dorsey, que testificaría contra Little en el próximo caso de robo.

Dorsey pudo encontrar a Little en la cárcel y le hizo saber el plan de Madero, gracias a los agujeros en las paredes y los techos de las instalaciones en ruinas. En 1972, cuando el caso fue a juicio, Madero testificó contra Little, pero su equipo de defensa pudo planificarlo gracias a la información que le transmitió Dorsey. Little finalmente fue declarado no culpable, escribió Cinemaholic. Después de la liberación de Dorsey de la prisión, los dos se convirtieron en pareja y viajaron juntos, a pesar de que Dorsey era 30 años mayor que Little.

El jefe de investigaciones especiales de la Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga, Rick Bell, le dijo a Cleveland19: “Ella era 30 años mayor que él. Pero cuando ella le mostró lealtad, él quiso estar con ella”. The Cinemaholic escribió que Little describió a Dorsey como una mujer”sin belleza”, pero apreciaba sus habilidades, específicamente el hurto, que ella le enseñó.

Murió por causas naturales en 1988 y no fue una de las víctimas de Little

Little afirma que ha matado a 93 personas, pero su novia Dorsey no fue una de sus víctimas. Según Cleveland Magazine, Dorsey y Little estuvieron juntos hasta que ella murió por causas naturales, una hemorragia cerebral, en Los Ángeles en 1988.

Cleveland19 informó que durante su vida juntos, Little y Dorsey viajaron por todo el país como pareja, robando en tiendas y vendiendo artículos robados. En una entrevista de 2018 con The Cut, Little dijo que Dorsey era una “maestra ladrona de tiendas”.

The Cinemaholic informó que las confesiones de Little parecen indicar que Dorsey no estuvo involucrada en ninguno de sus asesinatos. Según Cleveland Magazine, Little y Dorsey encontraban un apartamento o un motel barato dondequiera que viajaran. Little salía por la noche a buscar a sus víctimas después de que Dorsey se durmiera.