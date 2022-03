Maks Chmerkovskiy explicó que fue arrestado en Ucrania: ¿cómo pudo llegar a EEUU?

En una entrevista con Good Morning America, el exbailarín profesional de Dancing With the Stars, Maksim Chmerkovskiy, habló sobre su terrible experiencia en Ucrania. Estuvo retenido allí durante una semana después de que comenzara la invasión rusa. Maks viajó allí para comenzar a filmar la versión ucraniana de World of Dance.

Maks habló sobre su arresto y cómo no se “sentía seguro” en Kiev, además de lo culpable y vergonzoso que se sentía al escapar del país mientras tantos otros se quedaron atrás.

Maks dijo que la situación en la estación de tren era ‘horrible’ y que todavía estaba ‘muriendo por dentro’ pensando en eso





En su entrevista en Good Morning America el viernes 4 de marzo de 2022, Maks habló sobre su viaje en tren a Polonia. Dijo que era el único hombre a bordo y todavía se siente culpable por eso.

“La estación de tren era horrible. Me di cuenta después de salir. Todas las personas que no se subieron a ese tren ahora tienen que dormir allí mismo en esa estación de tren. No tiene calefacción, es solo un edificio gigante, hace frío, hay niños por todas partes. Me estoy muriendo por dentro porque esto sigue siendo algo muy emotivo para mí. Hay niños por todas partes, bebés por todas partes”, dijo Maks.

Agregó: “Me sentí avergonzado durante todo el viaje de regreso porque yo era el único hombre en el tren entre todas las mujeres y los niños. Me siento culpable. Me siento mal. Siento vergüenza”.

También dijo que si bien es un “adulto” que puede manejarse solo, sabe que está luchando mentalmente con lo que experimentó allí.

“Todavía pienso en eso constantemente. Sé a ciencia cierta que estoy pasando por algo mentalmente. Soy emocional, no puedo controlarlo. Lloré en el camino desde el aeropuerto”, dijo Maks.

Maks dijo que se dio cuenta de que estaba ‘en problemas’

Maks nunca había experimentado la sensación de estar atrapado.

También dijo que cuando fue arrestado por violar el toque de queda fue el momento en que se dio cuenta de que no estaba seguro en Kiev. Lo que lo salvó es que alguien lo reconoció como juez de Dancing With the Stars (Maks fue juez en la versión ucraniana del programa) y lo salvó de dormir en un calabozo.

“No es que me fueran a disparar. Probablemente me pondrían en algún lugar hasta que averiguaran quién soy y verificaran mi identidad”, explicó Maks. “Pero empecé a sentir que estaba en peligro. Me estaba dando cuenta de que no estaba en el lugar donde debería estar”.

Maks pudo volar fuera de Polonia y regresó a los Estados Unidos el miércoles 2 de marzo, donde se reunió con su esposa, la también profesional de Dancing With the Stars Peta Murgatroyd.

Si desea saber cómo puede ayudar a la gente de Ucrania, Maksim y Peta han apuntado a la organización B Strong de Bethenny Frankel, que ayuda en crisis humanitarias en todo el mundo. Puedes donar dinero aquí.