After Yang: ¿por dónde ver la última película de Colin Farrell?

La última película dramática que llega a la televisión es After Yang, que se estrena el viernes 4 de marzo a las 9 PM, Hora del Este/Pacífico, en Showtime.

Si no tiene cable o no tiene Showtime, aquí hay algunas formas diferentes de ver After Yang online de forma gratuita:

Los suscriptores de Amazon Prime pueden ver todo el contenido de Showtime en vivo y bajo demanda a través de Prime Channels.

Una vez que se haya registrado en Prime Showtime Channel, puede ver After Yang en vivo o a pedido en la aplicación Amazon Video.

También puede verlo en su PC a través del sitio web de Amazon.

Puedes ver una transmisión en vivo de Showtime y más de 100 canales de TV en FuboTV.

Una vez registrado en FuboTV, puede ver After Yang ​​en vivo en la aplicación FuboTV.

También puede mirarlo en su PC a través del sitio web de FuboTV.

DirecTV Stream (anteriormente AT&T TV) tiene cuatro paquetes de canales diferentes: "Entertainment", "Choice", "Ultimate" y "Premier". Showtime está incluido en el paquete "Premier".

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver Janet Jackson en vivo en la aplicación DirecTV Stream.

O puede mirarlo en su PC a través del sitio web de DirecTV Stream.

¿Cuál es la trama de After Yang?





After Yang es un drama futurista donde los robots ayudan a las personas con su vida cotidiana. Pero, ¿qué pasa cuando uno deja de funcionar?

El comunicado de prensa de Showtime dice:

En una sociedad en la que los robots funcionan como niñeras internas, la amada máquina-compañera de una niña de repente deja de responder. Sin embargo, mientras su padre busca una manera de repararlo, descubre que sus relaciones con su esposa y su hija también necesitan reparación.

La película está protagonizada por Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Justin H. Min, Malea Emma Tjandrawidjaja, Haley Lu Richardson, Sarita Choudhury, Clifton Collins Jr. y Brett Dier.

La película está basada en la novela de Alexander Weinstein Saying Goodbye to Yang. Los críticos han dicho que es un tratado brillante sobre el vacío, el anhelo, el dolor y la soledad.

“La pequeña historia se desarrolla con precisión, desarrollándose lentamente de una manera que permite que la emoción de las escenas se filtre. Es como ver una mariposa posarse en la punta de tus dedos, brevemente, y luego revolotear, dejando rastros de sí misma en tu mano”, escribió Emily Zemler de The Observer.

Katie Walsh del Tribune News Service escribió: “After Yang es una exploración contemplativa única del dolor y la pérdida, y cómo la memoria se mueve a través de nosotros a lo largo del tiempo y de las generaciones. Una hermosa perspectiva optimista sobre la inteligencia artificial”.

Drew Gregory de Autostraddle escribió: “Esta es una de las raras películas que me hace sentir como me sentía cuando era niño leyendo buena ciencia ficción. Hay tanta creatividad en el mundo de esta película y sus ideas”.

En una entrevista con Uproxx, el escritor Mike Ryan le dijo a Farrell que “nunca había visto algo como After Yang“.

“Es encantador escucharte decir eso, porque creo que el director Kogonada es uno de los cineastas emocionales más sigilosos con los que he trabajado. Porque cuando leo el guión, de nuevo, no es histriónico. No hay momentos importantes, per se”, dijo Farrell, y agregó: “De repente la gente sintió que estaba sollozando y llorando y realmente no tenían idea de por qué”.

After Yang se estrena el viernes 4 de marzo a las 9 PM, Hora del Este y del Pacífico, en Showtime.