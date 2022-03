¿Cómo escogía a sus víctimas el asesino en serie Samuel Little?

Como parte de la de la Serial Killers Week de Investigation Discovery en 2020, el canal transmitió un especial de dos partes sobre Samuel Little, quien confesó haber matado a 93 víctimas. Little fue cuidadoso al elegir a sus víctimas, que es en parte la razón por la que pudo salirse con la suya con tantos asesinatos en el transcurso de 40 años antes de ser atrapado en 2012.

La primera parte del especial de ID, titulada “Las 93 víctimas de Samuel Little”, se transmitió el lunes 31 de agosto de 2020. La sinopsis dice: “Una llamada telefónica casual reúne a un analista criminal del FBI, un experto forense del Departamento de Justicia y un Ranger de Texas, quienes unen sus fuerzas en un intento de obtener una confesión de asesinato sin resolver del asesino convicto Samuel Little. Obtienen mucho más de lo que jamás imaginaron”.

La parte 2 se transmitió al día siguiente, el martes 1 de septiembre. La descripción oficial dice: “Después de descubrir el vasto alcance de los asesinatos de Samuel Little, un analista criminal del FBI, un experto forense del Departamento de Justicia y un Ranger de Texas deben descubrir las identidades de más de 90 víctimas para intentar cerrar los casos”.

Little escogió a las víctimas que creía que no serían ‘echadas de menos inmediatamente’ cuando desaparecieran

Según Oxygen, Little se jactó en una entrevista de cómo pudo salirse con la suya con sus asesinatos en serie sin ser atrapado. Él dijo: “No fui a buscar chicas que si desaparecían serían reclamadas inmediatamente. No voy a ir a un barrio blanco y escoger a una jovencita adolescente, como hacen los bichos raros”.

Riendo, Little dijo a los investigadores: “No sabían quién diablos lo estaba haciendo. A veces volvía a la misma ciudad, mataba a otra chica y no pasaba nada”.

Según FBI.gov, la analista de delitos de ViCAP, Christie Palazzolo, informó que “durante muchos años, Samuel Little creyó que no lo atraparían porque pensaba que nadie se daba cuenta de que había chicas fallecias”. Melinda Rose LaPree, según Clarion Ledger, se había escapado de su casa a Pascagoula y estaba consumiendo marihuana y cocaína mientras su novio “la obligaba a prostituirse por dinero”. Little eligió apuntar a las víctimas que “vivían al margen de la sociedad”, informó Oxygen.

Sin embargo, LaPree tenía familiares que la extrañaron después de su desaparición. Su hermano mayor, Bob LaPree, dijo: “Mindy provenía de una familia amorosa, pero tuvo algunos giros realmente desafortunados en su vida con la muerte de su madre cuando solo tenía 7 años. Era muy buena con la música. Aprendía a tocar cualquier instrumento”.

Little dibujó retratos de sus víctimas de memoria para ayudar a identificarlas

Oxygen informó que Little pudo, años más tarde, dibujar los retratos de sus víctimas de memoria, y que lo hizo para ayudar a identificarlas. Beth Karas, exfiscal y periodista de investigación, le dijo a Oxygen: “No se trata solo de rostros. Recuerda pequeñas cosas de cada víctima. Una cojeaba. Otro tenía una hija adolescente”.

Little afirmó: “Cuando era niño, me sentía atraído por los cuellos”. Varios de sus asesinatos confesos fueron estrangulamientos. Según Clarion Ledger, confesó haber estrangulado a Alice Denise “Tina” Taylor, Tracy Lynn Johnson, Julia Critchfield y Melinda “Mindy” LaPree.