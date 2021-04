Abandonan niño inmigrante mientras cruzaba la frontera en Texas [VÍDEO]

En un video que le da la vuelta al mundo, se vislumbra el drama que atraviesan los niños migrantes centroamericanos que son dejados a su suerte para que crucen la frontera del Rio Bravo, rumbo hacia los Estados Unidos. Las conmovedoras imágenes muestran como un niño de entre 11 y 12 años de edad, asustado y con lagrimas en sus ojos, pide ayuda a un hombre para que lo rescate de una zona desértica del estado de Texas.

En el vídeo se puede apreciar como el niño se acerca a un hombre y le comenta su situación:

“Yo venía con un grupo, me dejaron botado y no sé dónde están”, dijo entre sollozos el menor a un automovilista que se encontraba en la zona. “Me pueden robar, secuestrar. Tengo miedo”, aseguró el menor de edad.

Es de indicar que el lugar donde fue hallado el menor es una zona de desierto donde habitan animales salvajes y víboras de cascabel.

El video que compartió Mario Guevara, un reportero latino y que han replicado varios cuentas por medio de la red social Twitter, muestra como el hombre que encuentra al niño resulta ser un agente mexicano de frontera, quien iba en su carro rumbo a casa habiendo terminado su turno de trabajo, pero que afortunadamente en su recorrido encuentra al niño quien corre hacia él, en una actitud de desespero y de llanto. El agente de inmediato se detiene y atiende al pedido de auxilio del menor:

“+ ¿Usted me puede ayudar?, le dice el menor.

– ¿Qué pasó?, le responde el hombre.

+ El menor de edad le cuenta su historia: Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están”

– ¿Te dejaron solo?

+ Claro me dejaron botado

– ¿Te dejaron solo botado?

+ Me dejaron solo

-¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Vienes con tu mamá o tu papá?

+ Nadie, yo venía en un grupo que venía (inaudible) y me dejaron botado y venía aquí a pedir auxilio

-¿Te dejaron botado, te dijeron que vinieras a pedir auxilio aquí?

+ No yo vengo porque no sé por dónde me voy a ir, también me pueden robar, secuestrar o algo tengo miedo”.