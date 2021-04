Michael Haak: Expiloto acusado de “conducta sexual inapropiada” en un vuelo

Michael Haak es un ex piloto de la compañía Southwest Airlines que enfrenta cargos federales después de que las autoridades dijeron que enseñó sus genitales durante un vuelo hacia la Florida.

Según la denuncia federal, la exposición indecente ocurrió el 10 de agosto de 2020, en un vuelo de trayectoria Filadelfia a Orlando. La aerolínea dice que se enteró del incidente después de que Haak ya había abandonado la aerolínea.

Esto es lo que necesita saber:

El caso contra Haak se presentó en un tribunal de distrito federal en Maryland el 2 de abril. Según la denuncia de una página, los fiscales dicen que Haak expuso intencionalmente sus genitales durante un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia al Aeropuerto Internacional de Orlando el 10 de agosto de 2020.

El vuelo específico se identificó como el vuelo WN 6607 de Southwest Airlines. Haak era el piloto al mando de este vuelo. Los fiscales precisaron que los “actos comenzaron, continuaron y se completaron mientras la aeronave estaba en vuelo”.

El caso se presentó en el Distrito de Maryland porque el vuelo sobrevoló esa región, dijeron los fiscales. Las autoridades no han especificado cuándo la aerolínea se enteró del incidente o cuándo se informó a las autoridades federales.

El incidente probablemente ocurrió en la parte delantera del avión o en la cabina del piloto. Un portavoz de Southwest Airlines confirmó a Associated Press que “los pilotos eran las únicas personas a bordo que estaban al tanto del incidente”.

El portavoz de Southwest Airlines, Brandy King, confirmó a Heavy por correo electrónico que ningún asistente de vuelo ni pasajeros presenciaron este incidente.

En una declaración preparada para NBC Washington, Southwest sugirió que Haak había violado la política de la corporación sobre cómo actuar en el lugar de trabajo. La declaración no mencionó a Haak por su nombre:

Multiple federal law enforcement officials and sources confirm a former Southwest Airlines pilot is being charged with committing a “lewd” indecent act mid-flight from Philadelphia to Orlando in August. https://t.co/zlPq4tJOJP

— NBCWashington (@nbcwashington) April 5, 2021