[VIDEO] Terry White: arrestada por negarse a ponerse a la mascarilla

Un video viral muestra a la policía arrestando a una mujer en un banco de Texas después de que ella se negara a usar mascarilla. La orden estatal de obligación de llevar mascarilla se levantó el día anterior, pero las empresas aún pueden negar el servicio a cualquier persona que no la use, y la mujer se negó a salir del banco, dijo la policía.

La policía de Galveston identificó a la mujer como Terry White, de 65 años. Fue acusada de resistirse al arresto y allanamiento de morada después de que la policía alegara que no cooperaba con el oficial, según CBS Local. Puedes ver el video aquí o más adelante en esta publicación.

El video se obtuvo a partir de imágenes de cámaras corporales en el Bank of America en Galveston el jueves 11 de marzo de 2021, un día después de que se levantara el mandato sobre las mascarillas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, le dijo al Texas Tribune que estaba aflojando las restricciones para que “las empresas y las familias en Texas tengan la libertad de determinar su propio destino”.

Esto es lo que necesita saber:

Texas lifted its statewide mask mandate and any capacity restrictions on businesses across the state Wednesday. Now the state's attorney general is threatening to sue Austin and Travis County leaders who continue to require masks in public. https://t.co/1pOUNhm7ZB

White afirmó que fue víctima de “brutalidad policial” y llamó a la gente de su alrededor en el banco “ovejas” cuando no la ayudaron, según muestran las imágenes de la cámara corporal difundidas por la policía de Galveston.

El video comienza con el oficial de policía encendiendo su cámara corporal cuando llega al banco. Un empleado, que lleva mascarilla, se dirige al oficial hacia White, que está en la fila y no lleva mascarilla. El oficial le dijo que necesitaba usar mascarilla o irse.

“Las empresas tienen derecho a rechazar el servicio … si no usa una mascarilla. Esa es su elección”, dijo.

Ella respondió que se trataba de su dinero en el banco.

“Bueno, tienes que ir a buscar una mascarilla y luego sacar tu dinero”, dijo.

La interacción se mantuvo en calma durante el primer minuto y se intensificó después mientras ella continuaba discutiendo y negándose a ponerse una máscara.

“Señora, vamos a hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil”, dijo.

“¿Qué vas a hacer, arrestarme?” ella preguntó.

“Sí”, respondió.

Ella se rio en respuesta. “Eso es hilarante.”

VideoVideo related to terry white: arrestada por negarse a ponerse a la mascarilla 2021-03-16T22:33:39-04:00

Ella le preguntó al oficial si creía en el uso de la mascarillas. Dijo que cree en las leyes, a lo que ella respondió: “La ley dice que no tengo que usar mascarilla”.

La tranquila discusión cambió de tono cuando se quitó las esposas.

“Me va a disparar por intentar no respirar”, dijo la mujer a los demás en el banco.

Ella le dio la espalda y se alejó rápidamente.

“Ooh, no hagas eso”, dijo, agarrándola por la camisa.

“¡Ayuda!” gritó la mujer. ¡Aquí van a esposar a una anciana!

Él le dijo que pusiera las manos detrás de la espalda, indicándole que dejara de resistirse y se relajara.

“Espero que alguien esté filmando esto”, dijo mientras estaba esposada en el suelo.

“Oh, lo estoy filmando”, respondió él.

Ella pidió ayuda a otras personas del banco.

“Brutalidad policial aquí mismo, gente”, dijo.

“No, no lo es”, respondió una mujer del banco.

“Oh, qué montón de ovejas”, respondió White.

Después de un poco más de discusión, se puso de pie y caminó con el oficial hasta la patrulla.

“Creo que me rompiste el maldito pie”, dijo.

El oficial llamó a su radio por EMS.

CBS Local informó que la llevaron a un hospital después de que dijera que estaba herida.

The woman, identified in multiple reports as Terry White, later calls the other customers in the bank – who appear to be supportive of the officer's move to arrest her – a "bunch of sheep"

Props to Terry.

https://t.co/BFxxkDAXfs

— 3rdEYE WITNESS (@SmallThings13) March 13, 2021