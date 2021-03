Kolby Allen Parker: acuchilla a su abuelo y le corta las orejas

Kolby Allen Parker es un hombre de Florida que, según las autoridades, mató a su abuelo, Ronal Wells Sr., y le cortó las orejas. Parker preguntó a los agentes del sheriff del condado de Lake si querían saber dónde estaba su tío desaparecido, y él respondió sacando las orejas de su abuelo de su bolsillo, según documentos judiciales.

Parker, de 30 años, de Deland tenía una decoración en su habitación, que decía “The Family Butcher”. Después de que Parker les mostrara las orejas a los agentes, les preguntó les podía dar su arma, según la declaración jurada de causa probable presentada en su caso.

Está cumpliendo condena en la cárcel del condado de Lake y se enfrenta a cargos de asesinato en segundo grado, agresión a un agente de la ley y resistencia con violencia. Actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza, según los registros de su cárcel.

Parker inicialmente afirmó que apuñaló a su abuelo, de 76 años, en defensa propia. Dijo que estaban fumando marihuana juntos antes del apuñalamiento el sábado 13 de marzo de 2021 por la noche. En una entrevista posterior, dijo a las autoridades que quería que su abuelo estuviera con su abuela fallecida. Fue ingresado en la cárcel del condado de Lake la madrugada del domingo 14 de marzo.

Los ayudantes del sheriff dijeron que notaron algo raro en los bolsillos del asesino y Parker les preguntó si querían saber dónde estaba su tío

Los agentes del sheriff del condado de Lake estaban realizando una búsqueda de armas durante el arresto de Parker cuando sintieron algo “suave pero firme” en cada uno de sus bolsillos. Parker había dicho que tenía armas, pero no encontraron ninguna. Después del cacheo, los agentes le preguntaron a Parker si conocía el paradero de su tío, Ronal Wells Jr. En ese momento, hizo una pausa y, después de un instante de silencio, les preguntó si querían saber dónde estaba.

Luego se sacó las orejas del bolsillo, según la declaración jurada de causa probable presentada en su caso.

“Aquí es donde está”, dijo Parker.

A Wells Sr. le faltaban las dos orejas y tenía cuatro puñaladas en el pecho.

Las fuerzas del orden llegaron al lugar alrededor de las 6:45 PM el sábado 13 de marzo y encontraron a Wells Sr. muerto en el porche delantero. Parker estaba de pie junto al cuerpo con las “manos y brazos ensangrentados”. Wells estaba “cubierto de sangre”. Parker les dijo a los oficiales cuando llegaron que Wells lo atacó y pudo desarmarlo, luego lo apuñaló “en el corazón”.

En otra conversación anterior al arresto, afirmó que Wells agarró un cuchillo de cocina grande y “se abalanzó sobre él”. Antes de eso, dijo que estaban fumando marihuana juntos y tuvieron una discusión. En ese momento, Parker no sufrió lesiones y declinó la atención médica.

“¿Puedo tener tu arma?”, preguntó Parker a un ayudante del sheriff después de mostrarles las orejas, y luego supuestamente los atacó

Las autoridades estaban tomando las orejas de Wells como evidencia cuando Parker le preguntó si podía tener el arma del oficial, escribieron en los documentos de la corte.

“¿Puedo tener tu arma?”, preguntó Parker al ayudante del sheriff del condado de Lake, Mercer.

Mercer respondió “no” y Parker “se sentó en silencio por unos momentos” antes de supuestamente atacar a los agentes, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Lake en documentos judiciales. Supuestamente agarró la pistola taser y un arma de fuego de otro agente de la ley con cada mano, intentando sacarlas de sus fundas. Fue acusado de dar puñetazos, patadas y cabezazos a tres policías.

Los funcionarios dijeron que luchó con los oficiales y se resistió cuando se le ordenó que se detuvieran, los pateó y golpeó y trató de tomar sus armas. Finalmente fue esposado, pero la policía dijo que continuó pateándolos hasta que le colocaron grilletes en las piernas. Después, lo llevaron a un hospital para recibir tratamiento médico. Poco después, recibió la autorización médica y lo ingresaron en la cárcel.

Parker le dijo a las autoridades que quería que su abuelo estuviera con su abuela fallecida y que era “su hora de irse”

Parker dio a las autoridades una declaración jurada, en la que admitió haber matado a su abuelo, escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Lake en documentos judiciales. Dijo que estaban fumando marihuana en la mesa de la cocina cuando tomó un bate de béisbol de aluminio y golpeó a Wells varias veces, tirándolo al suelo. Luego tomó un cuchillo de carnicero de la mesa y apuñaló a Wells en el cuello y el pecho, dijeron las autoridades que Parker les dijo.

Parker también admitió haberle cortado las orejas a su abuelo, pero no dijeron si ofreció alguna explicación por hacerlo. Wells tenía cortes severos en uno de sus brazos, pero Parker dijo que no le cortó los brazos a Wells. Las autoridades describieron las heridas en los brazos de Wells como heridas defensivas.

“Kolby le dijo que quería que su abuelo estuviera con su abuela fallecida y que era su hora de irse”, escribieron los funcionarios en la declaración jurada.

Parker fue arrestado por la oficina del sheriff del condado de Lake en 2019 por robo

Esta no fue la primera detención de la Oficina del Sheriff del condado de Lake con Parker. El 17 de septiembre de 2019 fue arrestado en Paisley, Florida, con una orden de arresto del condado de Volusia por hurto mayor, según sus registros de la cárcel. Fue fichado con una fianza de $ 5,000 y permaneció en la cárcel del condado de Lake durante aproximadamente una semana hasta que se pagó la fianza.

Los funcionarios fotografiaron sus tatuajes cuando fue fichado. Tiene un gran tatuaje en cada brazo que pone “Condado de Orange, Orlando, Florida”.