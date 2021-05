Arrestan a hombre por asesinar a su madre en un incendio: Terrance Nelson

Un hombre de Nueva Jersey, identificado como Terrance Nelson, de 29 años, fue arrestado después de haber sido acusado de asesinar a su madre en un incendio en una vivienda en Jersey City.

La víctima, Jacquelin Nelson, de 60 años, murió en un hospital del área como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió durante el incendio que fue provocado por su hijo.

Telemundo 47 dio a conocer que el acusado se encuentra detenido en una Cárcel del estado de Nueva Jersey y enfrenta un cargo por asesinato.

Un informe policial precisó que oficiales locales y el Departamento de Bomberos de Jersey City respondieron a un incendio en una vivienda en el vecindario de Bergen-Lafayette en horas de la madrugada del pasado jueves 6 de mayo.

La investigación inicial del Departamento de Policía de Jersey City detalló que Jacquelin Nelson fue encontrada en un estado crítico de salud en el primer piso de la residencia.

Los socorristas del Departamento de Bomberos de Jersey City pudieron controlar el incendio después de veinte minutos de haber llegado a la propiedad de la víctima.

